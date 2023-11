Le propriétaire a-t-il le droit de choisir un locataire responsable du déneigement chaque mois sans l’avoir précisé au bail?

• À lire aussi: Quoi surveiller avant de signer avec votre déneigeur?

C’était la question de Chantale qui habite dans un édifice de six logements et qui s’est vu décerner un des mois entre novembre et avril.

Appelé à répondre à la question, l’avocat David Searle mentionne que même si le propriétaire pouvait ordonner cette distribution de la tâche, il aurait dû le préciser dans le bail.

«Il n’y a rien qui empêche le propriétaire, mais c’est la première fois que je vois ça en alternance, un locataire par mois. Cependant, la règle c’est que l’on doit se fier à ce qui était prévu dans le bail. S’il n’y a rien d’indiqué dans le bail, la règle de base c’est que le propriétaire doit s’assurer que le logement peut servir à son usage. On pourrait, dans ce cas-ci, s’attendre à ce que le Tribunal ordonne au propriétaire de s’en occuper, mais ce n’est pas garanti», mentionne David Searle, avocat et chargé de cours en droit du logement.

Si un locataire se voit décerner une tâche sans mention au bail, il peut tenter d’envoyer une mise en demeure.

«Comme dans toutes les situations où l’on veut que des travaux ou des démarches soient réalisés par notre propriétaire, il faut envoyer une mise en demeure. C’est une lettre que l’on peut rédiger soi-même avec l’aide du comité logement ou d'un centre de justice de proximité et qui demande que des corrections soient faites. S’il n’y a pas de changements, on peut ouvrir une demande au Tribunal administratif du logement», souligne le spécialiste en droit.

Voyez toutes les explications d’un avocat dans la vidéo ci-dessus.