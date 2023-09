Bye bye Hydro: une facture d'électricité à zéro grâce à ses panneaux solaires

Quatre adultes d’une famille de Mascouche qui habitent dans une maison Net Zéro n’ont pas eu besoin de changer leurs habitudes de consommation pour ne pratiquement rien payer en énergie.

«Honnêtement on n’a pas vraiment changé nos habitudes de consommation, car la maison fait tout, nous a expliqué José Legris, propriétaire de la maison Net Zéro qui vit avec sa conjointe et les deux enfants (19 et 32 ans) de celle-ci. Ça génère assez d’énergie en fonction de ce qu’on consomme.»

Le jumelé compte 22 panneaux solaires qui fournissent l’électricité utilisée dans la maison. Les panneaux sont posés sur le toit en pente de la maison dans un système sans batterie.

Hydro n’a rien à installer de plus dans un système sans batterie. M. Legris a cependant dû ouvrir un compte avec le département de production d’Hydro-Québec.

Les membres de la famille produisent donc de l’électricité en demeurant reliés au réseau et tous les surplus sont envoyés vers la ligne d’Hydro.

«On nous accorde en retour un crédit à la consommation, mais c’est sûr qu’on consomme plus de crédits en hiver parce que les panneaux produisent moins qu’en été», a expliqué M. Legris, qui nous a fait visiter sa maison qui contient notamment deux frigidaires, un congélateur et même un spa.

Simon Dessureault

Un prototype

La maison de la famille mascouchoise est un projet de l’organisme Écohabitation, financé par Ressources Naturelles Canada, en partenariat avec Owens Corning, une société américaine qui développe et produit des composites d'isolation, de toiture et de fibre de verre, et le constructeur et promoteur Groupe TRÉMÄ.

«On a appliqué les choses les plus rentables pour arriver à la haute performance», a expliqué Emmanuel Cosgrove, directeur d’Écohabitation, mentionnant qu’il s’agit de l’étanchéité à l’air, d’une isolation accrue et de fenêtres à vitrage triple.

«Tous les équipements sont déjà très efficaces», a affirmé M. Cosgrove, qui parle d’une consommation autour de 12 000 kilowattheures (kWh) annuels pour cette maison, alors qu’une maison code standard consomme environ 25 000 kWh par année.

«C’est comme si j’avais un mur à la place des fenêtres au niveau de l’isolation», a également imagé M. Legris, qui nous a fait voir les trois couches de la fenêtre avec la lumière de son cellulaire pointé sur le vitrage.

Simon Dessureault

Il y a également des lumières DEL encastrées partout dans la maison.

M. Cosgrove a aussi rappelé que le gouvernement fédéral veut qu’on construise en net zéro partout au Canada en 2040.

M. Legris a donc acheté cette maison en avril 2021 au coût de près de 500 000 $ (un peu plus cher que les propriétés similaires) parce que les panneaux étaient déjà installés.

Il a donc payé 557 $ à Hydro en 2022, incluant les frais administratifs de chaque facture qui comptent pour environ la moitié des 557 $. La consommation en surplus de la famille a donc coûté 300 $, approximativement.

«Pour une propriété du genre, sans panneaux solaires, je paierais 3000 $ par année [son voisin paie près de 2800 $], a ajouté M. Legris. Le système va se payer à l’intérieur de 8 à 10 ans parce que les panneaux solaires valent à peu près 25 000 $.»

Simon Dessureault

Vers l’autonomie?

M. Legris révèle cependant qu’il manque parfois un peu d’énergie. «Je n’ai pas le backup au niveau des batteries, rappelle-t-il. Si j’avais ça, je pourrais être autonome à 100 %.»

M. Legris compte d’ailleurs s’acheter un système de batteries à très court terme. «Les batteries seront là pour dépanner lorsqu’on manquera d’énergie et le surplus va continuer à aller à Hydro», ajoute-t-il.

Source.s d’énergie : 22 panneaux solaires sans batterie