«All I Want for Christmas is You»: une seconde plainte pour plagiat déposée contre Mariah Carey

La chanson All I Want for Christmas is You de Mariah Carey est à nouveau dans le viseur.

L’auteur-compositeur Vince Vance, de son vrai nom Andy Stone, a en effet déposé une seconde plainte pour droits d’auteur devant le tribunal fédéral de Los Angeles mercredi, affirmant que la chanteuse a volé son morceau du même nom de 1989.

«Carey s’est emparée de ces œuvres sans licence, écartant leur origine, comme si c’étaient les siennes», ont écrit les avocats de Vince Vance dans la plainte, rapporte Billboard. «Son orgueil n’a pas de limite, même son auteur-compositeur cocrédité ne croit pas à l’histoire qu’elle a racontée. Il s’agit tout simplement d’un cas de contrefaçon passible de poursuites.»

Vince Vance avait déjà déposé une demande de droits d’auteur contre la chanteuse. Cette nouvelle demande a été faite au nom d’une nouvelle équipe juridique comprenant Gerard P. Fox, qui a représenté deux auteurs-compositeurs qui ont accusé Taylor Swift d’avoir volé leurs paroles pour créer sa chanson Shake It Off.

«L’expression “All I Want for Christmas is You” peut sembler banale aujourd’hui, mais en 1988, elle était, dans son contexte, unique», poursuit le document. En outre, la combinaison de la progression spécifique des accords dans la mélodie et de l’accroche textuelle était un clone à plus de 50% de l’œuvre originale de Vance, tant dans le choix des paroles que dans l’expression des accords.»

Sortie en 1994, la chanson All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey s’est classée en tête du palmarès Billboard Hot 100 ces quatre dernières fêtes de fin d’année.

