Brooke Shields a été hospitalisée après être tombée «la tête la première contre un mur»

Brooke Shield, 58 ans, a été victime d’une urgence médicale qui l’a conduite à l’hôpital en septembre.

Quelques jours avant ses débuts au Café Carlyle, la star est tombée «la tête la première contre un mur» avant de subir une crise de grand mal, également connue sous le nom de crise tonico-clonique, à l’extérieur d’un restaurant de New York.

«J’attendais un Uber. Je suis arrivée en bas des marches, et j’ai commencé à avoir l’air bizarre, et [les personnes autour] m’ont demandé: "Ça va?"», se souvient Brooke Shield dans une interview accordée au site Glamour.

«J’entre dans le restaurant L’Artusi [...], deux femmes s’approchent de moi, je ne les connais pas. Tout devient noir», poursuit-elle. «Mes mains tombent sur les côtés et je fonce la tête la première dans le mur. J’ai commencé à avoir une crise de grand mal.»

Brooke Shield a ensuite révélé que l’acteur Bradley Cooper s’était précipité à ses côtés pendant la crise. «Ma bouche s’est mise à écumer, j’étais complètement bleue et j’ai failli avaler ma langue», a-t-elle expliqué. «La dernière chose dont je me souviens, c’est d’être embarquée dans une ambulance. J’ai de l’oxygène. Et Bradley Cooper est assis à côté de moi et me tient la main.»

Brooke Shield a précisé que l’acteur de A Star Is Born avait été appelé parce qu’il se trouvait à proximité et que personne n’arrivait à joindre son mari Chris Henchy. «Il est venu, et quelqu’un a appelé l’ambulance. C’était comme si j’étais entrée avec Jésus», s’est-elle souvenue.

Les médecins de la star du Lagon bleu lui ont dit qu’elle avait bu trop d’eau et lui ont demandé si elle avait assez de sel dans son alimentation. Brooke Shield s’est depuis complètement rétablie et a pu assurer la première de son one-woman-show le 12 septembre.