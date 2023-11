Coupes à TVA: «Une véritable bombe» - Sophie Thibault

L’annonce de la suppression de 547 emplois au sein du Groupe TVA a semé la consternation dans le milieu de la télévision au Québec.

• À lire aussi: 547 emplois abolis: «TVA tel qu’on le connaissait n’existe plus»

• À lire aussi: «C’est le sacrifice qu’il faut faire pour sauver TVA»

• À lire aussi: Coupes chez TVA: l’information régionale toujours plus malmenée

• À lire aussi: Plus de 500 postes supprimés au sein du Groupe TVA

«Journée sombre à TVA. La crise dans les médias est impitoyable. [...] C’est une véritable bombe qui vient de tomber dans le milieu des médias», a résumé Sophie Thibault, en guise d’ouverture du TVA Nouvelles, à 17h, jeudi.

À 18h, elle a parlé «d’une question de survie».

«Je suis soufflé», a échappé Stéphan Bureau, dont l’émission Le monde à l’envers avait été débranchée par TVA, cet été, pour des raisons budgétaires.

«C’est vraiment une triste journée», a pour sa part confié l’animateur de VLOG, Dominic Arpin, qui travaille pour TVA depuis le début des années 1990.

«Les gens qui perdent leur travail, c’est plus que des connaissances. Ce sont des amis. Et il y a le fait de quitter l’immeuble [du boulevard de Maisonneuve] aussi. Ça peut paraître absurde, mais on s’attache à son lieu de travail. C’est un petit deuil. Je suis de tout cœur avec mes confrères et consœurs qui perdent leur travail.»

«De grands défis»

D’autres têtes d’affiche de TVA ont rapidement tenu à exprimer leur soutien à ceux qui perdront leurs emplois et ceux qui resteront.

«Ouin! Une dure journée pour nous à TVA. À mes amis et amies du matin, de grands défis nous attendent. Courage! Je pense à nous. Je pense à vous», a dit l’animateur de Salut Bonjour, Gino Chouinard, sur sa page Facebook.

«De tout cœur avec mes 547 collègues qui apprennent aujourd’hui qu’ils perdront leurs emplois à TVA. Des passionnés, des vaillants, qui font face à un néant inquiétant. Je vous serre fort, chacun de vous. Soutenons nos médias québécois», a renchéri la chroniqueuse culturelle Annie-Soleil Proteau.

«De tout cœur avec mes collègues de TVA», a aussi écrit le producteur Jean-Philippe Dion (La vraie nature, Star Académie, Sortez-moi d'ici).

S’accrocher au positif

Comme première mesure, Groupe TVA a annoncé qu’elle abandonnait ses activités de productions internes pour le contenu de divertissement. Les trois émissions de divertissement actuellement produites à l’interne – Le Tricheur, La Poule aux œufs d’or et VLOG – seront donc confiées à des producteurs externes.

TVA continuera toutefois à produire à l’interne les émissions de service Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, ainsi que certaines émissions de la chaîne TVA Sports.

Remué par l’annonce, Dominic Arpin se disait néanmoins rassuré de savoir que VLOG faisait quand même partie des émissions qui allaient continuer d’être diffusées à l’antenne.

«Ce que j’en comprends, c’est que l’émission serait renouvelée, mais désormais produite à l’externe. J’essaie de m’accrocher au positif dans cette journée-là qui n’en offre pas beaucoup.»

– Avec la collaboration de Sarah-Émilie Nault, Maxime Demers et Bruno Lapointe