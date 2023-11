Dérèglement climatique: une discussion pas si simple à avoir avec des ados

Si les adolescents ressentent de plus en plus de symptômes de l’écoanxiété et s’inquiètent des répercussions du dérèglement climatique sur leur génération, peu d’entre eux trouvent un espace où ils peuvent discuter de ce mal-être, selon un récent rapport.

Un peu plus de 60 % des adolescents pensent que les changements climatiques sont un problème très grave qui nuira à leur génération, selon une étude menée dans 10 pays auprès de 10 000 jeunes de 15 à 25 ans.

Face à ce dérèglement, 57 % des adolescents interrogés ressentent de la peur, 52 % de la colère et 42 % de la culpabilité, soit des symptômes de l’écoanxiété qui touche de plus en plus les jeunes générations.

Au total, 86 % d’entre eux reconnaissent que les activités humaines en sont à l’origine. Pourtant, moins de la moitié des jeunes ont pris des mesures pour réduire leur propre empreinte carbone dans la vie quotidienne.

En effet, bon nombre d’adolescents ne discutent presque jamais du climat avec leur famille (54 %) ou avec leurs amis (61 %).

En général, les jeunes craignent que ce sujet soit trop lourd pour l’ambiance dans leur groupe d’amis ou bien tabou auprès de leurs parents, d’après le guide «Parler du climat aux adolescents».

«Les adultes peuvent avoir tendance à se protéger automatiquement en se distrayant, ou en évitant le sujet», est-il expliqué dans ce guide créé par la Dre Laelia Benoit, pédopsychiatre et chercheuse à l’Université Yale.

«Ces mécanismes de défense ne nous aident ni à faire face à la crise climatique ni à aller bien. Éviter d’aborder le sujet avec les adolescents est une erreur», a-t-elle laissé entendre.

Selon le guide, le meilleur moyen de les aider serait donc d’amorcer la discussion avec eux lors d’un moment calme.

«Vous pouvez parler de votre expérience du réchauffement climatique, d’un évènement d’actualité ou de votre ressenti. Ainsi, vous montrez que l’on peut toujours accueillir ses émotions, même quand celles-ci sont inconfortables», est-il mentionné.