Entassés comme des sardines: des immigrants peinent à se loger à Montréal

L’afflux de nombreux immigrants et demandeurs d’asile dans la métropole est bien visible dans les refuges pour sans-abri, centres d’hébergement et logements privés, où les personnes vivent entassées comme des sardines, a constaté TVA Nouvelles.

«Au Québec, c’est la première fois que je vois ça», explique Kisha Estimé, fondatrice du Centre d’hébergement Latraverse à Montréal-Nord et qui accueille une quinzaine de familles immigrantes.

Ceux qui arrivent à se trouver un logement se retrouvent souvent en colocation, parfois jusqu’à 10 dans un seul appartement, et souvent avec des enfants.

«C’est arrivé ici très souvent qu’on accueille des familles et qui se sont trouvées un logement, mais c’est de la colocation avec d’autres personnes. Ça peut-être 10 personnes!», explique Kisha Estimé, fondatrice du Centre d’hébergement Latraverse à Montréal-Nord.

«C’est rendu la nouvelle mode. Quand les personnes déménagent, ils déménagent en colocation, ce n’est plus une famille», explique Mme Estimé.

Ls situation est également précaire au Refuge des jeunes de Montréal, où 40% des dormeurs sont issus de l’immigration, dont des demandeurs d’asile.

Le refuge offre 50 places, toujours remplies, alors que les températures glaciales n’ont même pas commencé.

«On était en débordement, il ne restait plus de place, on n’est même pas dans les temps les plus froids. Ce qui restait à Montréal, c’était une chaise», déplore France Labelle, directrice général du Refuge des jeunes de Montréal.

Elle dit ne pas avoir vu ça depuis les trois dernières années.

En plus d’être rares, les prix des logements ont considérablement augmenté au cours des derniers mois. Les augmentation des taxes foncières, et des coûts des assurances permettent aux propriétaires d’augmenter le prix des loyers.

Une étude publiée par le Centre canadien de politiques alternatives révélait l’été dernier le salaire requis pour se loger dans le Grand Montréal.

Le rapport intitulé «Pas les moyens de se loger» indiquait qu’un salaire minimal de 20,30 $ l’heure était requis pour louer un 4 1⁄2 dans la région métropolitaine de Montréal. Il n’est pas rare de voir des 3 1⁄2 à plus de 1200$ dans les quartiers recherchés de Montréal.

