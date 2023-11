Explosions d’huile à cuisson en aérosol: une première victime de brûlures compensée de 7,1M$

Une femme de la Pennsylvanie qui aurait été lourdement brûlée à la suite de l’explosion de sa canne d’huile à cuisson en aérosol en 2017 a été dédommagée de 7,1 millions de dollars lundi dans le premier des 56 dossiers similaires contre la marque Conagra.

«[Il s’agit de] l'un des exemples les plus choquants de négligence d'entreprise que j'ai vue», a martelé mardi dans un communiqué Pete Flowers, du cabinet d'avocats Meyers & Flower, à Forbes.

En 2017, Tammy Reese cuisinait sur son lieu de travail au moment où une canne d’huile à cuisson en aérosol surpressurisée aurait explosé près de la femme, lui brûlant les bras, les mains et le visage, avait-il relaté dans sa poursuite contre le géant de l'emballage alimentaire Conagra, selon le média américain.

Selon ses avocats, le mécanisme de ventilation normalement présent dans ce type de produit était «défectueux, dangereux», rendant la canette «sujette aux explosions», a allégué la poursuite.

Au total, au moins 61 personnes auraient été blessées dans des conditions similaires et 56 poursuites auraient été déposées contre la compagnie, qui aurait cessé d’utiliser ce type de mécanisme en 2019, sans pour autant rappeler ceux qui se trouvaient déjà sur les étagères, a précisé Forbes.

Une autre victime, qui aurait perdu sa vision de l'œil droit et subi des dommages à un poumon, avait relaté à Today qu’elle plaçait un plat au four au moment où le produit aurait explosé et pris feu, «soudainement et sans avertissement», a rapporté le média américain.

Ainsi, le juge de la Cour supérieure du comté de Cook à Chicago a tranché lundi sur 4 millions de dollars américains en dommages punitifs et 3,1 millions de dollars en dommages compensatoires, dans ce premier procès.

De son côté, Conagra a indiqué «évaluer nos options juridiques, y compris l'appel», après avoir réitéré à Forbes mardi que la compagnie «continue à soutenir [ses] produits en aérosol de cuisson, qui sont sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés correctement, comme indiqué», selon un communiqué.