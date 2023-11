Le ministre Fitzgibbon minimise l’importance du tramway de Québec pour l’usine de La Pocatière

La réalisation ou non du projet de tramway à Québec n’est pas une question «de vie ou de mort» pour l’usine d’Alstom de La Pocatière, considère le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

À l’instar d’Alstom, le député solidaire Etienne Grandmont s’en fait pour le contrat du matériel roulant signé au printemps dernier, qui prévoit que l’ancienne usine de Bombardier Transport fournisse une trentaine de rames de tramway à la Ville de Québec.

«Si le projet de tramway effectivement voit le jour, bien, on a des travailleurs de La Pocatière qui vont travailler à la réalisation de ces trains-là. Mais si on attend trop par exemple, ces jobs-là, on va les perdre», s’est inquiété le député de Taschereau, jeudi.

Interpellé à ce sujet par les journalistes, le ministre de l’Économie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, a rappelé qu’en 2021, le gouvernement a prêté 56 millions $ à Alstom, lors du rachat de Bombardier Transport, à la condition d’assurer le maintien d’au moins 400 emplois à La Pocatière.

M. Fitzgibbon a souligné que, depuis, Alstom a obtenu d’autres contrats avec l’Ontario et les États-Unis.

«C’est sûr que s’il y avait un tramway à Québec, [...] ça va aider, [...] ça va être intéressant, c’est sûr, mais c’est pas quelque chose de vie ou de mort», a-t-il indiqué, avant de se rendre au Salon bleu.

Le coût de ne rien faire

Lors d’un point de presse avec la presse parlementaire, le porte-parole de QS en matière de transport est également revenu sur la première réaction offerte par François Legault après l’annonce d’hier sur le tramway, soit que 8,4 G$, «c’est cher, très cher», voire même «inquiétant».

«Moi, j’aurais envie de lui renvoyer la question suivante : Ça va coûter combien, ça va nous coûter combien, collectivement, de ne pas réaliser le tramway de Québec», a soulevé M. Grandmont, qui est un militant de longue date du projet de tramway.

De son côté, le chef intérimaire libéral Marc Tanguay a réitéré que le PLQ «croit toujours» dans le projet de la Ville de Québec, mais «ce n’est pas un tramway à tout prix», a-t-il prévenu.

Si les libéraux étaient au pouvoir, ce ne serait «pas un chèque en blanc» pour le maire Marchand, a signalé M. Tanguay.

«On y croit toujours, mais on a beaucoup de questions, [8,4 G$] c’est beaucoup d’argent», a ajouté celui qui est aussi porte-parole libéral pour la Capitale-Nationale.

Relancé après la période des questions à savoir si la décision de la CAQ pourrait attendre la grande réflexion sur la mobilité annoncée par le premier ministre au lendemain de sa dégelée dans Jean-Talon, le ministre Jonatan Julien a rétorqué qu’il s’agit d’une «question purement spéculative».

«On va s’asseoir ensemble», a répété le ministre responsable de la Capitale-Nationale, en parlant d’une rencontre à venir entre le gouvernement et l’administration Marchand, vraisemblablement dès la semaine prochaine, selon nos informations.