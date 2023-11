Foule record au championnat canadien de rugby pour du sport universitaire féminin: une double olympienne pas surprise de l'intérêt des amateurs

Double olympienne, Karen Paquin, l’ancienne joueuse étoile du Rouge et Or de l’Université a savouré chaque moment de l’effervescence qui a transporté la foule record de 3577 partisans qui a assisté mercredi soir au premier match des favorites locales au championnat canadien de rugby.

Dans une victoire de 7-5 face aux Thunderbirds de UBC, le Rouge et Or a aimanté la plus grosse foule de l’histoire du sport universitaire féminin au Québec.

«J’aurais aimé vivre une telle atmosphère quand je portais les couleurs du Rouge et Or (2007 à 2011), mais je suis vraiment contente pour les filles de l’édition actuelle, a raconté Paquin qui a remporté le bronze au rugby à 7 aux Jeux de 2016 à Rio. La foule était survoltée. À l’époque, on jouait devant parents et amis et quelques partisans. Pour un gros match, il y avait quelques centaines de personnes.»

«Ça fait des années que j’affirme que les gens de Québec aiment le rugby, mais qu’ils ne le savent pas, de poursuivre Paquin. C’est un sport agressif, de contact et ça ne me surprend pas l’intérêt.»

La réponse du public encourage Paquin qui travaille sur l’équipe de web diffusion de la CBC pendant la durée du championnat. «La réponse des gens me fait dire que nous sommes prêts à aller plus loin. Plus l’offre pour le sport féminin augmente, plus les gens sont au rendez-vous. Ce fut une belle publicité de voir les gens braver le froid pour aller encourager leur équipe.»

Le premier entraîneur comblé

À l’origine de la naissance du programme en 2005 et premier entraîneur du Rouge et Or, Bill McNeil est content de voir la progression de son sport. «Nous ne serions pas rendus là si le Rouge et Or n’avait pas gagné deux médailles d’or au championnat canadien (2019 et 2022), a-t-il souligné. Peu de programmes peuvent se targuer d’avoir connu autant de succès en si peu de temps. En 2013 quand nous avions accueilli le championnat canadien pour la première fois, nous étions en reconstruction.»

Les succès du Rouge et Or permettent au rugby de se développer dans la région de Québec un peu à l’image du football après la première conquête de la Coupe Vanier en 1999.

«La présence d’un programme universitaire est la clé du succès, a affirmé McNeil qui a cédé son poste après la saison 2014. La visibilité et la crédibilité du Rouge et Or font la différence dans le développement au niveau scolaire et collégial. Qu’une fille comme Karen Paquin revienne dans la région et dirige le programme de CNDF, c’est génial.»

Paquin et le CNDF affronteront d’ailleurs les Dynamiques de Sainte-Foy, samedi, en finale régionale.

Peut-on s’attendre à une autre bonne foule, vendredi à 19 h, alors que le Rouge et Or croisera le fer avec les Gaels de Queen’s en demi-finale? «Je ne suis peut être pas si réaliste, mais je pense qu’on peut encore faire mieux. J’ai hâte de voir à vendredi.»

Entraîneur de l’année

Après avoir mené le Rouge et Or à une deuxième saison parfaite consécutive, François Vachon-Marceau a reçu le titre d’entraîneur de l’année au Canada lors du banquet qui s’est déroulé ce soir. C’est la 3e fois qu'un entraîneur du Rouge et Or est honoré à l’échelle canadienne. Bill McNeil en 2005 et Kévin Rouet en 2019 avaient mérité cet honneur.

Joueuse par excellence du RSEQ, Laura Guay a été choisie sur la première équipe d’étoiles canadienne tout comme Corinne Fréchette alors que Cécile Leclerc, Anne-Frédérique Simard et Audrey Champagne ont été sélectionnées sur la seconde constellation.