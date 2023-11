Green Day sera à Osheaga l’été prochain

Le groupe américain Green Day offrira un concert à Osheaga le 3 août 2024.

Le festival montréalais a annoncé cette première tête d’affiche, jeudi matin, en rappelant que le trio de punk rock en sera à son premier passage à Osheaga.

Le dernier arrêt de Green Day dans la métropole remonte à mars 2017 dans un Centre Bell rempli au maximum de sa capacité.

La formation du leader Billie Joe Armstrong s'est arrêtée à l'été 2023 au Festival d'été de Québec, où elle a cassé la baraque. Nos collègues du Journal de Québec avaient parlé de «rockeurs qui donnent leur 110%».

L'été prochain, Green Day s'amènera avec tous ses succès des trois dernières décennies. Le groupe partagera des classiques de ses albums Dookie – qui célébrera son 30e anniversaire – et American Idiot – qui aura 20 ans l’an prochain. Les gars livreront aussi des pièces de leur plus récent album, Saviors, qui sera lancé le 19 janvier prochain. Le premier extrait est la pièce The American Dream is Killing Me.

On connaîtra plus tard les deux autres têtes d'affiche d'Osheaga, soit ceux qui joueront le vendredi et le dimanche, ainsi que le reste de la programmation de l'événement organisé par evenko.

La 17e édition d'Osheaga se tiendra du 2 au 4 août au parc Jean-Drapeau.

Les laissez-passer de trois jours seront mis en vente le 10 novembre, à 10 h, en ligne. L'admission générale pour trois jours est vendue 395$, alors que le forfait Billet or Casino de Montréal pour trois jours se détaille à 745 $.

À voir aussi :