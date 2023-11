Violation de domicile devant des enfants: il aurait volé un coffre-fort à la pointe d’un faux fusil

Un Montréalais subit actuellement son procès devant jury pour une invasion de domicile à la pointe d’une fausse arme lors de laquelle quatre jeunes enfants étaient présents en 2021.

«Le 2 septembre 2021 en fin d’après-midi, Darryl Reddick et un homme non identifié ont commis une invasion à domicile chez Justin Gorisky et sa partenaire de vie, qui étaient calmement assis dans leur cuisine avec leurs enfants âgés de 4 à 11 ans qui jouaient», a expliqué jeudi matin la procureure de la Couronne Véronique Warthold.

Darryl Reddick, 43 ans, venait de plaider non coupable à des accusations d’introduction par effraction, de vol qualifié et d’utilisation d’une fausse arme à feu au palais de justice de Montréal.

En moins de cinq minutes, Reddick et son complice ont réussi à entrer par la porte arrière de l’appartement de Ville-Émard pour ensuite voler un coffre-fort et quitter les lieux, a expliqué la poursuite dans la déclaration d’ouverture.

Reddick a pointé une fausse arme à feu sur M. Gorisky, qui a réussi à quitter son appartement pour se réfugier au deuxième étage et appeler le 911, a précisé la procureure aux 14 jurés.

Dans l’appel de huit minutes, on peut notamment entendre une dame, dont l'identité n'a pas été confirmée par le tribunal, crier « Ils vont tuer mes enfants ». Ensuite, des voix d’enfants sont audibles parmi les différents cris.

Connaissance

Pendant ce temps, Justin Gorisky a crié du balcon le surnom de l’accusé « Manny Fresh », indiquant que la police était en route, a indiqué Me Warthold lors de sa déclaration d’ouverture.

M. Gorisky, qui connaissait l’accusé, a réussi à l’identifier lors d’une parade photographique au poste de police quelques jours plus tard.

Lors de son arrestation, Darryl Reddick était en possession d’un téléphone cellulaire qui avait été capté par des tours près de la maison des victimes, a indiqué la poursuite.

Le procès présidé par la juge Éliane B. Perreault est prévu pour une durée de quatre semaines. Marie-Josée Thériault et Véronique Warthold représentent le ministère public. Darryl Reddick est quant à lui représenté par Me Jordan Trevick.