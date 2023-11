Météo au Québec: un peu de douceur pour finir la semaine

Jeudi s'annonce frais, mais le mercure devrait remonter la pente pour le reste de la semaine avec des températures de nouveau à deux chiffres vendredi dans le sud du Québec, même si la douceur sera de courte durée.

Le temps sera généralement ensoleillé à Montréal et ses environs où les températures devraient atteindre les 7 degrés, alors que dans les secteurs de l’ouest de la province le ciel sera plus nuageux.

Mais la présence de nuages lourds avec 40 % de probabilités d’averses n’empêchera pas le mercure d’atteindre 5 degrés au thermomètre dans ces secteurs, notamment en Abitibi-Témiscamingue.

Les nuages se feront par contre plus timides dans le centre de la province où le temps sera généralement ensoleillé avec des nuages passagers à Québec et au Saguenay.

Environnement Canada prévoit pour ces mêmes secteurs un mercure en légère hausse avec des températures qui pourraient dépasser les 4 degrés.

Ailleurs, le soleil sera probablement plus généreux dans l’Est-du-Québec, mais les températures demeureront toutefois plus fraîches durant la journée de jeudi.

Pour vendredi, en revanche, les nuages seront plus présents dans la majeure partie des régions, même si des éclaircies sont annoncées dans le sud et le centre de la province.

Les secteurs un peu plus au nord et de l’ouest du Québec auront moins de chance, puisque de la pluie et de la neige intermittente sont à prévoir durant la journée de vendredi.

Les températures seront plus généreuses pour un début novembre, alors que l’agence fédérale anticipe 10 degrés dans le sud du Québec, notamment à Montréal et en Montérégie.

