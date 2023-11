Piétonne percutée à Limoilou: une jeune femme de 18 ans perd la vie

Une jeune femme de 18 ans a succombé à ses blessures après avoir été percutée par un camion-benne de la Ville de Québec dans un secteur bien connu pour sa dangerosité, à Limoilou, jeudi matin.

Le tragique événement est survenu lorsque la victime aurait tenté de traverser la 1re Avenue pour rejoindre un arrêt d’autobus peu après 9h30.

D’après des témoins rencontrés par Le Journal, le camionneur l’aurait écrasée en tournant à gauche sur la 41e Rue Est, au même moment. La jeune femme se trouvait alors dans son angle mort.

Les secours n’ont rien pu faire pour la piétonne, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée et qui a perdu la vie peu après la collision. Deux heures plus tard, son corps jonchait toujours le sol, au beau milieu de l’intersection.

«Ça s’est passé tellement vite, il lui a carrément passé dessus... On entendait des personnes pleurer et crier autour», soupire Raynald Hunter.

«Le cœur nous débattait, j’en shake encore. C’est atroce de voir ça», souligne son amie Claudine Vézina, qui a vu toute la scène.

Priorité de passage

Les circonstances de l’accident demeurent nébuleuses pour le moment, mais la thèse de la conduite avec les facultés affaiblies est déjà écartée, indique le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Plusieurs personnes ont toutefois indiqué au Journal que le camionneur avait un feu vert, et donc la priorité de passage, lorsque la collision s’est produite.

«Il y aura assurément beaucoup de témoins à rencontrer dans cette affaire. Le déroulement des événements n’est pas encore clair», souligne David Poitras, porte-parole du corps de police. Mais selon les éléments recueillis jusqu'à maintenant, la thèse accidentelle serait la plus probable, poursuit-il.

Un vaste périmètre a été déployé pour permettre aux enquêteurs de faire la lumière dans ce drame. Le secteur de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est, fermé à la circulation, est à éviter.

Secteur dangereux

Ce n’est pas la première fois que l’angle de la 41e rue et de la 1re Avenue fait les manchettes en raison de sa dangerosité. Le drame du début de journée marque en fait la troisième fois qu’un piéton est percuté à cet endroit précis dans les six dernières années.

Un homme a été grièvement blessé en tentant de traverser la rue exactement au même endroit, en mars 2020. Trois ans plus tôt, une femme de 58 ans a aussi subi de graves blessures après avoir été percutée par une voiture.

L’intersection a également fait partie de six endroits ciblés par le Service de police de la Ville de Québec lors d’une opération de sensibilisation qui visait les piétons et les cyclistes, à l’automne 2019.

La porte-parole du SPVQ, Sandra Dion, n’a toutefois pas pu confirmer si le secteur est considéré accidentogène ou non.

Chose certaine, les résidents du secteur sont bien conscients des risques que présente le croisement entre la 41e rue et de la 1re Avenue.

«Elle est morte sur le coup. C’est tragique, ce qu’il s’est passé, mais ce n’est pas surprenant», déplore Dannik Desrochers.

«Il y a des voitures qui ne portent pas attention aux gens qui traversent, alors qu’ils ont la priorité. Et il y a des piétons qui n’attendent pas leur lumière. C’est épouvantable!», peste pour sa part Jolène Parent.

Plusieurs réactions

Le maire de Québec a réagi sur les réseaux sociaux pour déplorer ce «triste événement».

Un terrible accident s’est produit ce matin à la jonction de Limoilou et de Charlesbourg. Mes pensées accompagnent la famille de la victime, les témoins et les premiers répondants. Quel triste événement. — Bruno Marchand (@brunomarchand) November 2, 2023

«Un terrible accident s’est produit ce matin à la jonction de Limoilou et de Charlesbourg. Mes pensées accompagnent la famille de la victime, les témoins et les premiers répondants», a-t-il écrit sur X.

«Je suis extrêmement attristée et même bouleversée par ce qui vient de se produire. [...] La Ville doit offrir des aménagements plus sécuritaires et prioriser les quadrilatères hautement accidentogènes», a lancé de son côté Jackie Smith, conseillère municipale de Limoilou.

Offrant ses condoléances à la famille de la victime, le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec se dit « consterné » par les circonstances du drame.

« Le syndicat entend collaborer activement avec les autorités concernées et l’employeur [...] Aussi, il va redoubler d’ardeur dans son travail de santé-sécurité pour prévenir tout accident qui pourrait mettre en danger la population de Québec ainsi que ses membres », a-t-on laissé entendre dans un communiqué.

Évènements récents au même endroit:

27 juillet 2017 – Une femme de 58 ans a été grièvement blessée après avoir été happée par une voiture qui allait en direction nord sur la 1re Avenue. La dame n’aurait pas traversé à l’endroit prévu à cet effet et elle n’avait pas, non plus, la priorité de passage.

– Une femme de 58 ans a été grièvement blessée après avoir été happée par une voiture qui allait en direction nord sur la 1re Avenue. La dame n’aurait pas traversé à l’endroit prévu à cet effet et elle n’avait pas, non plus, la priorité de passage. 21 août 2018 – Une voiture qui ne s’était pas arrêtée sur la lumière rouge s’est fait frapper de plein fouet au beau milieu de l’intersection par un autobus du RTC. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper les deux passagères de l’automobile qui ont été blessées par l’impact.

– Une voiture qui ne s’était pas arrêtée sur la lumière rouge s’est fait frapper de plein fouet au beau milieu de l’intersection par un autobus du RTC. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper les deux passagères de l’automobile qui ont été blessées par l’impact. 25 octobre 2019 – Le Service de police de la Ville de Québec a effectué une opération de sensibilisation pour les piétons et les cyclistes. Elle visait six intersections particulièrement problématiques sur son territoire. L’angle de la 41e rue et de la 1re Avenue faisait partie du lot.

– Le Service de police de la Ville de Québec a effectué une opération de sensibilisation pour les piétons et les cyclistes. Elle visait six intersections particulièrement problématiques sur son territoire. L’angle de la 41e rue et de la 1re Avenue faisait partie du lot. 11 mars 2020 – Un homme a subi de graves blessures après avoir été heurté par une voiture alors qu’il traversait la 41e rue. Il n’aurait pas emprunté la traverse désignée et a été frappé par un automobiliste.

–Avec la collaboration de Vincent Desbiens