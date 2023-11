Balado de la CBC traduit en France: «Ça ne va pas se reproduire», assure Tait

La grande patronne de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, a assuré avoir «corrigé» les pratiques du diffuseur public après que la CBC a engagé une boîte parisienne pour la traduction d’un de ses balados de l’anglais vers le français.

La traduction du balado à succès Alone: A Love Story avait d’abord été confiée au Studio Ochenta, en France, pour des versions en français et en espagnol.

«On ne voulait pas un français québécois pour favoriser l’intérêt à l’international», avait déclaré au Journal Cesil Fernandes, producteur exécutif chez CBC Podcasts, en octobre.

La décision avait provoqué un tollé médiatique, forçant la CBC à retirer le balado, devenu Seule: une histoire d’amour, et à confier le tout à une boîte québécoise.

Après avoir offert des excuses à l’Union des artistes (UDA) du Québec, Catherine Tait est revenue sur l’événement lors de son passage au Comité permanent du patrimoine canadien jeudi matin.

Le conservateur Luc Berthold s’est aussitôt emparé du dossier et a rapidement trouvé réponse à sa question.

«Je suis le fils d’une fière mère beauceronne, d’un père sherbrookois. Je suis fier de mes racines, de mon héritage québécois. Est-ce que vous trouvez mon accent offensant ou incompréhensible?» a demandé l’élu de Mégantic–L’Érable en ouverture de session.

«Pas du tout, monsieur», a répondu Mme Tait.

M. Berthold a poursuivi en lui demandant pourquoi la CBC avait voulu «éviter l’accent québécois et a choisi de tourner le dos aux artistes du Québec».

À cela, Catherine Tait a déclaré avoir «tout de suite appelé» la directrice de l’UDA, Tania Kontoyanni, pour offrir ses excuses.

«C’était une erreur de notre part, et j’ai donné nos excuses, et puis on a revu avec Mme Williams [Barbara Williams, vice-présidente directrice de la CBC] nos pratiques à cet égard, et on a corrigé le tout, alors ça ne va pas se reproduire», a dit Mme Tait.