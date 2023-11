Poursuite judiciaire: une autre vedette d’Hollywood se fait voler son image par l’intelligence artificielle

L’actrice hollywoodienne Scarlett Johansson a décidé de traîner en justice une application d’art qui génère des œuvres par intelligence artificielle et qui aurait utilisé le nom et l’image de la star à son insu pour faire la promotion de son produit sur les réseaux sociaux.

«Quoi de neuf, les gars? C’est Scarlett et je veux que tu viennes avec moi. [L’application] ne se limite pas aux avatars. Vous pouvez également créer des images avec des textes et même vos vidéos IA. Je pense que vous ne devriez pas manquer ça», pouvait-on voir et entendre l’actrice lancer, dans une publicité de 22 secondes entièrement générée par intelligence artificielle (IA) et rapportée par Variety, selon The Independent mercredi.

Sauf que l’actrice de Marvel n’avait rien à voir avec la publicité de l’application d’art Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, qui circulait librement sur X samedi dernier, avant d’être retirée de la toile.

Sous la publicité, en petits caractères, on pouvait lire que les images avaient été «produites par Lisa AI» et qu’elles n’avaient «rien à voir avec cette personne».

De son côté, l’avocat de Scarlett Johansson, Kevin Yorn, a confirmé que sa cliente n’était pas porte-parole pour l’application et qu’elle n’aurait pas donné son accord pour que son image, son nom et sa voix soient utilisés dans le cadre de cette publicité.

«Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Conformément à notre ligne de conduite habituelle dans ces circonstances, nous traiterons de cette question avec tous les recours juridiques dont nous disposons», aurait-il indiqué à Variety, selon le média britannique.

Elle n’est pas la première célébrité à devoir rectifier le tir: au début du mois d’octobre, Tom Hanks avait pris d’assaut les réseaux sociaux pour dénoncer une publicité pour un régime de soins dentaires qui l’aurait généré de A à Z sans son accord.

