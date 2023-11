Prison à vie pour avoir voulu se faire justice en tuant son cousin

Motivé par son sentiment de haine, un homme d’Akwesasne a écopé de la prison sans possibilité de libération avant 10 ans pour avoir abattu d’une balle dans la tête son cousin qui aurait agressé sexuellement sa sœur.

«Je voulais tuer cet enfoiré depuis des années.» C’est ce qu’a dit Victor Lazore lors de son procès devant jury pour le meurtre de Jeffrey Arquette Lazore.

Après avoir été déclaré coupable de meurtre non prémédité par le jury, l’homme de 37 ans a automatiquement écopé de la prison à vie, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Suivant une suggestion commune de la Couronne et de la défense, la juge Éliane B. Perreault a fixé, la semaine dernière, à 10 ans la période qu’il doit purger avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Ses origines autochtones ont été prises en considération.

Écoutez le segment judiciaire avec Nicole Gibeault via QUB radio :

Le matin du 11 août 2019, le père de famille de 58 ans a été retrouvé allongé sur son divan avec une blessure par balle à la tête. Du sang recouvrait le plancher de sa résidence à Akwesasne. Transporté par avion dans un hôpital à Ottawa, il est décédé la journée même.

Photo tirée du site Dignity memorial

Des aveux

L’enquête policière a rapidement mené à Victor Lazore. Car quelques heures après être passé à l’acte, il a avoué à un bon ami ce qu’il venait de faire. Il a aussi essayé de recruter un homme pour l’aider, mais comme il n’arrivait pas à le joindre cette journée-là, il a décidé de prendre les choses en main.

Celui qui souffre de problèmes mentaux a ensuite tenté de dissimuler son crime en se débarrassant de l’arme.

Environ deux semaines plus tard, un mandat d’arrestation était lancé contre Lazore, qui vit du côté américain de la réserve mohawk, chevauchant le Québec, l’Ontario et les États-Unis. Il a finalement été extradé puis livré aux autorités en mars 2020.

Lors de son interrogatoire avec la police mohawk d’Akwesasne, il est encore passé aux aveux. Il a nourri une haine envers son cousin pendant des années après avoir découvert qu’il avait abusé sexuellement sa sœur. Avant d’apprendre cela, il le considérait comme une figure paternelle.

Famille brisée

La juge a noté que Lazore ne semble avoir aucun remords. «Chaque fois [qu’il] s’est exprimé sur le meurtre, il a dit qu’il le commettrait à nouveau. [...] Qu’il l’a fait pour le bien de sa communauté», a-t-elle dit lors des observations sur sentence en juin.

Deux proches de la victime ont décrit dans une lettre lue au tribunal comment ce crime avait brisé la famille Lazore.

«Mon fils va toujours se souvenir que son grand-père a été tué le jour de son anniversaire. Lui qui était un enfant doux et innocent a maintenant des signes de dépression, de traumatisme, des épisodes de colère, de l’anxiété», a expliqué le fils de la victime, Jon Michael Lazore.

«Parfois, je prends le téléphone pour lui raconter un moment drôle, mais je me rends compte qu’il n’est plus là», a confié Alice Lazore.

Elle a ensuite expliqué comment son frère était un pêcheur hors pair: «Ses capacités à repérer les meilleurs endroits et à fumer le poisson apprises par notre grand-père sont perdues. Ce sont des souvenirs et des moments qui ne se trouvent dans aucun livre et que je ne pourrai pas partager avec la prochaine génération.»

Victor Lazore, un père de famille, a déjà été condamné à une probation de trois ans devant la justice américaine pour possession d’armes à feu alors que cela lui était interdit.