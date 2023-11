Projet éolien Apuiat: les fondations ont été coulées

Le projet éolien Apuiat, sur la Côte-Nord, a franchi une étape symbolique cette semaine puisque les fondations des premières bases d’éoliennes ont été coulées.

Une visite de TVA a permis de constater le va-et-vient incessant des bétonnières sur ce chantier, où 75 kilomètres de chemins ont été aménagés ou refaits pour accéder aux sites des 34 éoliennes.Chaque base d’éolienne est composée de 400 mètres cubes de béton et chaque armature compte entre 55 et 60 tonnes d’aciers.

D’ici les Fêtes, entre 13 et 18 fondations seront coulées.«On devrait continuer jusqu’à la mi ou fin décembre. À ce moment, on va arrêter le plan de béton. On devrait recommencer au printemps quand les conditions seront favorables», a indiqué le chef de chantier du projet éolien Apuiat, Ulric Poirier.

Des tranchées sont creusées aux abords des chemins pour y déposer les 141 kilomètres de câble qui seront enfouis dans le sol. Ces câbles achemineront l’électricité produite par les éoliennes vers un poste électrique qui est actuellement en construction.

Actuellement, 250 travailleurs œuvrent sur le chantier.Le chantier Apuiat a véritablement pris son envol en juin dernier après des délais pour l’émission de permis.

Il a également été interrompu pendant deux semaines cet automne pour la chasse. Le promoteur a dû apporter des ajustements pour ne pas avoir à modifier son échéancier.

L’installation des éoliennes est toujours prévue pour l’été prochain pour une mise en service du parc à la fin de 2024.

Le projet Apuiat est un partenariat entre Boralex et des communautés innues.

Un financement de 608 millions de dollars a été confirmé cet automne pour la construction de ce projet éolien, le premier de l’histoire de la Côte-Nord.