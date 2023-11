Québec offre 265 M$ pour combler en partie le déficit des sociétés de transport collectif pour 2024

Le gouvernement caquiste a bonifié, jeudi, son offre d’aide financière aux villes pour les aider à éponger le déficit de leurs réseaux de transport en commun, selon ce que révèlent des documents obtenus par TVA Nouvelles.

Pour le grand Montréal, la ministre des Transports Geneviève Guilbault a acheminé une offre totalisant désormais 238 millions $ en 2024 pour aider l’ensemble des réseaux de transport de la Métropole et de ses banlieues. Ce montant doit servir à compenser la perte d’achalandage dans le réseau depuis le début de la pandémie.

Il s’agit d’une hausse substantielle par rapport aux 149,5 millions $ qu’avait proposés Mme Guilbault à la mi-octobre, mais l’offre bonifiée demeure en deçà des attentes des villes.

Selon les maires de la Communauté métropolitaine de Montréal, le déficit des réseaux de transport en commun devrait atteindre 532 millions $ en 2024. Ils réclament que Québec finance 75% de cette facture.

Cependant, avec sa méthode de calcul, le gouvernement arrive à un déficit prévu de 424 millions $ en 2024. Sa nouvelle offre permet de couvrir 70% de cette somme.

Faute d’avoir plus d’argent, les maires craignent de devoir sabrer dans les services offerts aux citoyens. Des mesures comme une fermeture du métro à partir de 23h ou une diminution de la fréquence de passage des autobus ont été évoquées.

Offre «généreuse»

Or, la vice-première ministre juge, dans une lettre adressée à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie, que ce n’est pas au gouvernement d’éponger les déficits liés aux décisions prises par les entités comme la Société de transports de Montréal (STM).

«Cette offre [...] est significative dans le contexte actuel des finances publiques, et en tenant compte de la capacité de payer des Québécois. Il convient de rappeler qu’historiquement, le gouvernement du Québec n’est jamais intervenu pour résorber les déficits des sociétés de transport».

«Cette offre est d’autant plus généreuse que déjà, notre gouvernement a été très présent durant et suivant la pandémie, alors que plus de 2,1 milliards $ ont été attribués en aide d’urgence pour assurer la continuité des services de transport en commun et de transport adapté», a-t-elle ajouté.