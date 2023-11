Avec le conflit au Proche-Orient, le nombre de décès chez les enfants a grimpé de façon considérable.

«La dernière fois qu’on s’est parlé, il y avait un enfant toutes les 15 minutes qui mourraient, aujourd’hui c’est un enfant toutes les dix minutes. C’est donc dire qu’à la fin de notre entrevue, il va avoir un enfant qui va perdre la vie. C’est absolument incroyable de voir qu’il y a plus de 3600 enfants qui sont morts de civils qui n’ont absolument aucun lien avec le conflit», explique Patrick Robitaille, le conseiller principal en affaires gouvernementales chez «Save the Children Canada».

De passage à l’émission «le bilan», M. Robitaille demande un cessez-le-feu le plus rapidement possible pour aider la clientèle vulnérable.

«Évidemment les nations ont le droit de se défendre, mais les conventions de Genève ont été faites pour avoir des droits pendant la guerre. Les mots sont importants et les absences de mots le sont également. Quand la moitié des hôpitaux sont démolis et qu’on a débranché des patients atteints de cancer, c’est extrêmement critique et il faut régler avec une pause immédiatement», déplore-t-il.

Des membres de son équipe sont prisonniers du conflit.

«On a eu des témoignages touchants. Un père d’un enfant de deux enfants qui travaillent avec nous a dit et je le cite : "Même si je mourais, il n’y a personne au monde qui le saurait (...) Nos âmes sont déjà mortes, nos corps essaient simplement de se battre pour survivre"», mentionne-t-il.

