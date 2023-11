Une 1re depuis 1971 : le nombre de propriétaires en baisse au Québec

Les toutes nouvelles données de l’Institut de la statistique du Québec montrent que de moins en moins de ménages sont propriétaires dans la province. Le taux de propriété est à la baisse de 1,4% entre 2016 et 2021, une première depuis 1971, soit depuis 50 ans.

C’est ce que montre la 15e édition Panorama des régions du Québec, de l’Institut de la Statisique du Québec, publié le 1er novembre.

Si l’accès à la propriété est une forme d’accumulation de richesse, surtout pour les ménages à faible et moyen revenu, il est de plus en plus difficile pour bon nombre de personnes de devenir propriétaire au cours des dernières années, montrent les données statistiques.

«Le taux de propriété est st passé de 61,3 % en 2016 à 59,9 % en 2021. La baisse du taux de propriété entre 2016 et 2021 a été observée sur l’ensemble des régions administratives, hormis le Saguenay–Lac-Saint-Jean où on ne détecte pas de différence significative. La diminution du taux de propriété excède les 2 points de pourcentage dans les régions de Laval (– 2,8 points de pourcentage), de Lanaudière (– 2,4 points de pourcentage) et de la Montérégie (– 2,1 points de pourcentage). Entre 2016 et 2021, le taux de propriété de la région de Montréal a reculé de 0,5 point de pourcentage», lit-on dans la publication.

Comment expliquer ces données?

Il semble que cette tendance s’explique avec l’augmentation du nombre de ménages composés d’une personne seule et de colocataires, ces types de ménages sont généralement moins susceptibles d’être propriétaires que les ménages formés d’un couple.

Selon la courtière immobilière Mélanie Bergeron, il devient également très difficile, même avec un bon revenu, d’être qualifié pour l’achat d’une propriété.

«Il y a des gens qui m’appellent, qui m’écrivent assez régulièrement et qui me disent « Mélanie, je gagne 80 000$ par année et je n’arrive pas à me préqualifier pour plus que 300 000$. Ce sont quand même de bons revenus, mais il y a une question de ratio», explique la courtière et communicatrice.

Avec les taux d’intérêt particulièrement hauts qui ne sont pas près de descendre pour le moment, la situation ne semble pas être sur le point de s’améliorer.

Par ailleurs, le nombre de ménages québécois propriétaires de leur logement, appelé taux de propriété, est de 60%, mais varie énormément d’une région à l’autre.

C’est dans les régions de Montréal et du Nord-du-Québec où l’on retrouve le moins de ménages propriétaires, soit 40% dans la métropole et 36% dans le nord, des proportions nettement inférieures à celles d’autres régions.

«À l’inverse, le taux de propriété dépasse les 70 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans Lanaudière et en Chaudière-Appalaches», peut-on lire dans l’étude.

Logements inabordables

C’est dans les régions de Montréal et de Laval où l’on retrouve le plus de ménages vivants dans des logements inabordables.

Si les données colligées datent de 2021, il ne fait pas de doute que la situation actuelle s’est dégradée en raison de la crise inflationniste, et la crise du logement.

Un logement inabordable signifie que les ménages consacrent plus de 30% de leur revenu total aux frais d’habitation.

***Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus.***