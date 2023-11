Une expérience dans le désert qui tourne au cauchemar pour des participantes à un trek

Des participantes au Trek Rose Trip Maroc, dont au moins deux équipes du Québec, ont vécu une expérience cauchemardesque, alors qu’elles ont dû évacuer le camp de base où sévissait une importante éclosion d’une bactérie donnant diarrhée et vomissements.

Après des mois de préparation, Julie Morin de Québec et ses coéquipières, Marie-Hélène Raymond et Élisabeth Côté, gardent un goût amer de leur expérience avec l’agence française Désertours.

Photo tirée de la page Facebook Les Chamelles des dunes

Pour les Chamelles des dunes, le nom de son groupe, l’expérience a pris fin après deux jours de marche. Elles ont dû interrompre leur périple après avoir été rattrapées par les symptômes. Elles ont quand même pu réaliser deux boucles totalisant près de 37 km.

Selon Julie Morin, près du quart des quelque 800 participantes au Trek Rose Trip sont tombées malades, dont quelques-unes qui sont toujours sous perfusion.

Photo tirée de la page Facebook Les Chamelles des dunes

«Ce qui est horrible là-dedans, c’est qu’une semaine avant, il y a eu le rallye Roses des sables. Les participantes logeaient dans le même bivouac que nous et elles ont vécu les mêmes problèmes», déplore-t-elle.

«Cela signifie qu’ils nous ont accueillies dans un bivouac en sachant très bien ce qui s’était passé quelques jours auparavant sans que des correctifs soient apportés.»

Leur cauchemar a débuté au cours de la fin de semaine dernière. C’est à partir de ce moment que plusieurs participantes ont commencé à être malades. Elles étaient réunies pour prendre part à un défi d'orientation dans le désert réservé aux femmes.

«On voyait des filles tomber comme des mouches, étendues à terre dans l’attente de recevoir des soins», a ajouté la Québécoise.

Photo tirée de la page Facebook Les Chamelles des dunes

Ses coéquipières et elle remettent en question les conditions sanitaires qui prévalaient sur les lieux. Les tentes où l’on préparait la nourriture étaient situées à proximité des toilettes et de leurs rejets à ciel ouvert.

Marie-Claude Gagné-Vaillancourt, qui faisait partie d’une équipe de Lavaltrie, déplore que les organisateurs aient minimisé ce qui se passait. Ses deux coéquipières sont tombées malades, dont une qui a eu être secourue dans le désert.

«Il y avait environ 30 toilettes pour 800 participantes, en plus des bénévoles. C’est sûr que ce n’est pas assez. En plus, on nous coupait l’eau la nuit», a ajouté Mme Vaillancourt qui est rentrée au pays mercredi soir.

Recours collectif

Pour participer à cette aventure, qui devait être celle d’une vie pour plusieurs, les participantes devaient débourser 2425 $, a expliqué Mme Morin.

Un groupe Collectif Trek Rose Trip 2023 & Trophée Roses des sables épidémie a été créé sur Facebook. Les participantes touchées par cette éclosion comptent demander un dédommagement.

Des analyses médicales sont en cours pour déterminer la souche de la bactérie.

Réactions

Désertours affirme prendre la situation au sérieux. Selon l'agence française spécialisée dans l’organisation de raids aux quatre coins du monde, «plusieurs trekkeuses et membres de l’organisation ont été affectés par des symptômes de gastro-entérite aiguë dont la cause est toujours sous investigation», durant les derniers jours du défi.

«A notre connaissance, une quinzaine de personnes ont été hospitalisées. Sur les lieux, différentes mesures ont été déployées avec l’équipe médicale qui accompagne les participantes afin de préserver leur santé et assurer la prise en charge des personnes les plus touchées dans les hôpitaux marocains», a réagi l'agence par courriel.

Désertours dit vouloir faire toute la lumière sur l’origine de l’épidémie et la façon dont elle s’est propagée, pour ainsi être en mesure de prendre les mesures correctives, s’il y a lieu. Selon l'agence, les participantes du Trek Rose Trip n'ont pas partagé le même bivouac que les participantes du rallye Roses des Sables qui était situé à environ 25 km plus loin.

Toutes les participantes auront été rapatriées dans leur pays d’ici la fin de la journée de vendredi, a-t-on assuré.