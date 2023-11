Virus respiratoires: hausse attendue des cas chez les jeunes enfants

Des médecins et infirmières sonnent l'alarme et mettent en garde les parents contre les virus respiratoires qui peuvent conduire leurs enfants aux soins intensifs. Avec la venue des temps froids, ils s'attendent à ce que les cas augmentent davantage.

Depuis quelques semaines plusieurs virus respiratoires affectent surtout les plus petits. Lyvia, une petite fille de 5 ans, a été hospitalisée à l’Hôpital de Montréal pour enfants durant la nuit puisqu’elle a été infectée par le virus respiratoire syncytial (VRS).

Son Père a informé TVA Nouvelles qu’une fois aux urgences à Saint-Jean-sur-Richelieu, Lyvia «a été hospitalisée et transportée dans la nuit [à Montréal] pour être plus encadrée au niveau des soins intensifs».

«Elle avait de grosses montées de fièvre, mais c’est surtout la toux; une toux persistante qui ne s’arrêtait jamais, explique-t-il, c’est pour ça qu’on l’a amené à l’hôpital hier, ça faisait deux heures qu’elle toussait sans arrêt.»

Un trio de virus; les enfants sont les premières victimes

La particularité cette année, c’est que ce sont plusieurs virus respiratoires qui courent.

«À ce moment-ci de l’année, on a plusieurs virus respiratoires: la Covid-19, le virus syncytial et la grippe entre autres», explique Maryse Dagenais, l’infirmière-chef aux soins intensifs à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

«Ce sont une variété de virus respiratoires cette année» ajoute-t-elle.

Elle précise que ce sont particulièrement les jeunes enfants qui sont affectés cette année: «on voit beaucoup d’enfants dans le premier mois de vie, sinon on parle généralement d’enfants de moins de 6 mois qui vont être hospitalisés aux soins intensifs pédiatriques», précise-t-elle.

Les recommandations aux parents

Mme Dagenais prévient que dans les circonstances il faut penser à protéger nos enfants ceux des autres.

Pour ce faire, elle recommande de ne pas visiter les nouveau-nés si on est enrhumé.

De plus, elle suggère de porter un masque et de se laver les mains fréquemment si on n’est pas certain de son état de santé, des mesures auxquelles on est habitué depuis la pandémie de Covid-19.

«Pour les personnes qui ne font pas partie de la famille, si on est malade, on ne visite pas», précise-t-elle.

Malheureusement, plusieurs autres enfants attendaient de voir un docteur dans la salle d’attente de l’hôpital. Pour ceux et celles qui ne sont pas malades, la prévention est démise pour éviter de se retrouver dans une situation malencontreuse.

***Avec la collaboration d'Harold Gagné***