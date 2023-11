Vous ne donnez pas de pourboire? Doordash vous enverra une alerte

Le service de livraison de restaurants Doordash a commencé à tester une nouvelle fonction avertissant les utilisateurs qui ne donnent pas de pourboire aux livreurs, rapporte CNN.

Si vous tentez de commander par l’application en ne laissant pas de «tip», un pop-up apparaît sur l’écran.

«Les commandes sans pourboire peuvent prendre plus de temps avant d’être livrées – êtes-vous sûrs de vouloir continuer?»

Le message se poursuit : «Les ‘’dashers’’peuvent prendre et choisir les commandes qu’ils désirent. Les commandes sans pourboire peuvent mettre plus de temps à être acceptées, et donc plus longues à livrer.»

En d’autres mots, plus vous êtes généreux, plus votre commande a des chances d’être livrée rapidement. Le pourboire n’est plus perçu comme une récompense, mais plutôt comme une incitation à offrir un bon service.

TVANouvelles.ca a testé l’application, et n’a pas reçu de message d’avertissement. Ainsi ces alertes ne semblent pas être en fonction encore au Québec.

La porte-parole de l’entreprise Doordash, Jenn Rosenberg, a fait savoir à CNN qu’il ne s’agissait que d’un test pour le moment.

Doordash via CNN

«C’est quelque chose que nous testons actuellement pour aider à créer la meilleure expérience possible pour tous les membres de notre communauté», a-t-elle déclaré. « Comme pour tout ce que nous testons, nous sommes impatients d’analyser de près les résultats et les commentaires. »

DoorDash, ainsi que d’autres entreprises de livraisons, s’opposent aux efforts visant à créer un salaire minimum pour les chauffeurs-livreurs aux États-Unis.

Au troisième trimestre, le total des commandes a augmenté de 24 % sur un an pour atteindre 543 millions, a annoncé mercredi la société. Et les revenus ont augmenté de 27 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars par rapport à l'année dernière.

Aux États-Unis et au niveau fédéral, le salaire minimum à pourboire n'est que de 2,13 dollars de l'heure (certains États ont des minimums plus élevés). Les employeurs sont tenus de combler la différence si les pourboires ne permettent pas aux travailleurs d’atteindre le salaire minimum fédéral.

Le débat sur les pourboires est toujours enflammé.

Récemment, de nombreux consommateurs ont dénoncé le fait qu’on leur demandait des pourboires un peu partout, et même lorsqu’ils allaient chercher eux-mêmes une commande au restaurant.

Plusieurs ont aussi dénoncé un pourcentage de pourboire minimal fixé à 18% sur les terminaux de paiement, sans autre option.