Coldplay demande à ses fans de collaborer à une nouvelle chanson

Coldplay a lancé un appel à ses fans pour qu’ils ajoutent leur voix à son nouveau single, One World.

Le 2 novembre, dans une publication Instagram, on apprenait que la chanson figurerait sur le nouvel album du groupe, Moon Music, que les membres «ont presque terminé».

«Bonjour à tous. Nous espérons que vous allez tous bien en ces temps difficiles, peut-on lire dans le message de Coldplay à ses 25,2 millions d’abonnés. Nous avons presque terminé Moon Music. Si vous souhaitez y participer également, vous pourriez peut-être ajouter votre voix à une chanson intitulée One World. (Nous aimerions beaucoup ça.) Tout ce que vous avez à faire est de vous enregistrer en train de chanter "Ahhhhh" pendant quelques secondes sur oneworld.coldplay.com (lien dans la bio). Vous pouvez soit copier la note sur le site, soit chanter un sol ou un do dans n’importe quelle octave. Merci beaucoup. Amour, Chris, Guy, Will et Jonny», peut-on lire.

Coldplay a dévoilé pour la première fois son nouvel album au média canadien CityNews en janvier. «Nous terminons un album intitulé Moon Music, qui est le deuxième volume de Music of the Spheres, mais il ne sortira pas avant un bon moment. Nous pourrions commencer à jouer certaines chansons à un moment donné cette année», avait déclaré le leader Chris Martin.

Le groupe entamera une tournée européenne qui débutera en juin 2024, jouant ses toutes premières dates en Grèce, en Roumanie et en Finlande, entre autres pays européens.

