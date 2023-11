L’annonce des 547 emplois perdus au sein du Groupe TVA est l’une des preuves que le projet de loi C-18 ne fonctionne pas selon les Jouteurs.

D’ailleurs, ce projet de loi est même venu compliquer le travail des médias d’ici.

« Si Mme St-Onge veut faire les choses rapidement, il y a trois choses qu’elle peut faire. Qu’elle fasse le ménage dans Radio-Canada en leur mentionnant qu’elle ne peut plus avoir accès aux revenus publicitaires. Elle doit reconnaitre que C-18 c’est un échec monumental parce que je ne pense pas qu’elle va s’entendre avec Google d’ici le 19 décembre, donc ça va être une loi qui ne s’applique à personne (...) et il y a le CRTC, c’est le temps de dépoussiéré. On exige tellement de lois et règlements à des joueurs comme Québecor et Bell que pendant que les géants du web n’ont pas de règles, on étouffe ceux qui essaient de créer ici du contenu québécois et canadien», mentionne Marc-André Leclerc.

Pour sa part, Luc Lavoie a plutôt critiqué Radio-Canada. En précisant que si un jour, le projet de loi fonctionne, il ne restera plus de médias pour en profiter à l’exception de la télévision d’État.

«C’est hallucinant de voir qu’au moment où l’on vit un effondrement du modèle, Radio-Canada inaugure un nouvel édifice (...) Comment se fait-il que l’on donne 1,2 milliard à une entreprise d’État et que pour le reste, il n’y a rien et en plus on va piger toute la publicité qui est disponible?», dit-il.

Les médias, mais aussi la culture

Stéphane Bédard ajoute que le gouvernement du Québec doit également s’impliquer davantage puisque l’annonce de jeudi aura des répercussions sur la culture de chez nous.

«C’est un réveil pour M. Legault qui est clair, ça ne prend pas seulement une réflexion, ça prend des propositions concrètes. Il faut discuter avec les intervenants du milieu parce que la prochaine étape arrive», souligne l'analyste politique.

