Des drones américains non armés survolent Gaza pour aider à retrouver les otages

Les États-Unis effectuent des vols de drones non armés au-dessus de Gaza pour contribuer aux efforts de localisation et de libération des otages aux mains du Hamas, enlevés lors de l'attaque sanglante du 7 octobre en Israël, a déclaré vendredi le Pentagone.

«En soutien aux efforts de libération des otages, les États-Unis effectuent des vols de drones non armés au-dessus de Gaza, et fournissent des conseils et une assistance à notre partenaire israélien», a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, dans un communiqué.

«Ces vols de drones ont commencé après l'attaque du 7 octobre du Hamas en Israël», a-t-il indiqué.

Selon les autorités israéliennes, au moins 240 otages, Israéliens, binationaux et étrangers, sont toujours aux mains du Hamas.

Ils ont été enlevés le 7 octobre quand des commandos du mouvement islamiste palestinien ont infiltré le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, menant l'attaque la plus meurtrière depuis la création d'Israël en 1948.

Plus de 1 400 personnes, principalement des civils, ont été tuées dans cette attaque, selon les autorités israéliennes.

Depuis l'attaque, Israël pilonne sans répit la bande de Gaza. 9 227 personnes, dont 3 826 enfants, ont été tuées dans les frappes israéliennes sur le territoire, selon un bilan publié vendredi par le Hamas.

Ce dernier a annoncé mercredi que sept otages avaient été tués dans un bombardement israélien. Il avait estimé le 26 octobre que «près de 50» otages avaient été tués dans les raids israéliens.