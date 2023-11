EN DIRECT | 28e jour de guerre Israël-Hamas

Le conflit armé entre Israël et le Hamas continue de faire des victimes dans la bande de Gaza, alors que s’entame vendredi la 28e journée de guerre.

16h18 | Pause humanitaire: Blinken changera-t-il l’avis d’Israël?

11h52 | Le Hezbollah ne doit pas «chercher à profiter» de la guerre Israël-Hamas, avertit Washington

«Ni le Hezbollah ni aucun autre acteur, étatique ou non, ne doit chercher à profiter du conflit entre Israël et le Hamas», a averti un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche vendredi, en réaction au discours du chef de l'Organisation pro-iranienne, Hassan Nasrallah.

«Nous n'entrerons pas dans une guerre des mots. Les États-Unis ne cherchent ni l'escalade ni l'élargissement du conflit que le Hamas a déclenché contre Israël», a ajouté ce porte-parole.

11h13 | Des drones américains non armés survolent Gaza pour aider à retrouver les otages

Les États-Unis effectuent des vols de drones non armés au-dessus de la bande de Gaza pour contribuer aux efforts de localisation et de libération des otages aux mains du Hamas, enlevés lors de l'attaque sanglante du 7 octobre en Israël, a déclaré vendredi le Pentagone.

«En soutien aux efforts de libération des otages, les États-Unis effectuent des vols de drones non armés au-dessus de Gaza, et fournissent des conseils et une assistance à notre partenaire israélien», a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, dans un communiqué.

11h02 | Le gouvernement du Hamas annonce un bombardement israélien meurtrier devant l'entrée du principal hôpital

Le gouvernement du Hamas a annoncé qu'un bombardement israélien à l'entrée du principal hôpital de Gaza avait fait vendredi «des dizaines de morts et blessés».

Selon le chef du service de presse du gouvernement du Hamas, la frappe a visé «un convoi d'ambulances qui s'apprêtait à transporter des blessés de l'hôpital al-Shifa» vers la frontière avec l'Égypte. «Ce massacre a fait des dizaines de morts et blessés», a-t-il dit.

Sur une vidéo de l'AFPTV, on peut voir plusieurs corps et des blessés à côté d'une ambulance endommagée.

10h54 | L'éventualité «d'une guerre totale» est «réaliste», avertit le chef du Hezbollah

Le chef du Hezbollah libanais pro-iranien, Hassan Nasrallah, a averti vendredi que l'éventualité «d'une guerre totale» était «réaliste», soulignant que «toutes les options» étaient sur la table concernant le front libanais avec Israël.

10h36 | Israël refuse toute «trêve temporaire» à Gaza sans «la libération des otages», dit le premier ministre Benyamin Nétanyahou

Peu avant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait affirmé avoir discuté avec M. Nétanyahu de la possibilité de «pauses humanitaires» dans le conflit entre Israël et le Hamas afin de protéger les civils palestiniens et d'augmenter la distribution de l'aide.

Selon l'armée israélienne, au moins 240 otages se trouvent toujours entre les mains du mouvement palestinien.

10h26 | Le chef du Hezbollah aux Etats-Unis: «nous sommes prêts à faire face à votre flotte»

10h23 | Blinken: «le seul moyen d'assurer» la sécurité d'Israël est la création d'un État palestinien

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé vendredi à Tel-Aviv que «le seul moyen d'assurer» la sécurité d'Israël était de créer un État palestinien.

«La meilleure voie, peut-être même la seule, est celle de deux États pour deux peuples», a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse. «C'est le seul moyen d'assurer une sécurité durable» à Israël et «la seule façon de garantir que les Palestiniens réalisent leurs aspirations légitimes à un État qui leur soit propre», a-t-il ajouté, alors que la guerre entre Israël et le Hamas est dans son 28e jour.

10h21 | Pour le chef du Hezbollah, la perspective d'une «guerre totale est réaliste»

10h20 | L'Institut français de Gaza visé par une frappe, Paris demande des explications à Israël

La France a demandé vendredi des explications à Israël après une frappe ayant touché l'Institut français de Gaza, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

«Nous avons été informés par les autorités israéliennes que l'Institut français de Gaza avait été visé par une frappe israélienne. Nous avons demandé aux autorités israéliennes de nous communiquer sans délai par les moyens appropriés, les éléments tangibles ayant motivé cette décision», indique le Quai d'Orsay, précisant qu'aucun agent ou ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut.

10h02 | «La bataille de Gaza est décisive», dit le chef du Hezbollah libanais

10h00 | Israël recommande à ses ressortissants de ne pas voyager à l'étranger «en raison de la montée de l'antisémitisme»

9h50 | Les Etats-Unis sont «entièrement responsables» de la guerre à Gaza selon le chef du Hezbollah libanai

Le chef du Hezbollah libanais pro-iranien a affirmé vendredi que les États-Unis étaient «entièrement responsables» de la guerre à Gaza, dans son premier discours depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas palestinien.

«L'Amérique est entièrement responsable de la guerre en cours à Gaza et Israël n'est qu'un instrument», a dit Hassan Nasrallah. «Elle empêche le cessez-le-feu et l'arrêt de l'agression».

9h46 | Blinken dit avoir discuté de «pauses humanitaires» à Gaza avec Netanyahu

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé vendredi avoir discuté avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de la possibilité de «pauses humanitaires» dans le conflit entre Israël et le Hamas afin de protéger les civils palestiniens et augmenter la distribution de l'aide.

«Nous pensons que tous ces efforts seraient facilités par des pauses humanitaires avec des arrangements sur le terrain augmentant la sécurité pour les civils et permettent une distribution plus efficace et soutenue de l'aide humanitaire», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv en soulignant qu'Israël ne serait «jamais seul».

9h35 | Gaza: 14 morts dans une frappe israélienne sur des déplacés fuyant vers le sud selon le ministère de la Santé du Hamas

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé vendredi qu'au moins 14 Palestiniens avaient été tués dans un bombardement israélien alors qu'ils fuyaient le nord de la bande de Gaza en direction du sud du territoire.

8h26 | Conflit Israël-Hamas: le Liban retient son souffle avant un discours du chef du Hezbollah

Le chef du Hezbollah prononce vendredi son premier discours depuis le début de la guerre entre le Hamas palestinien et Israël, qui devrait déterminer si sa puissante formation va engager le Liban de plain-pied dans le conflit.

Ce discours a été précédé d'une flambée de violence jeudi soir à la frontière entre le Liban et Israël, où les échanges de tirs sont quotidiens depuis le début de la guerre à Gaza entre le Hezbollah, proche de l'Iran, et l'armée israélienne.

7h54 | Blinken à Tel-Aviv: Israël a «le droit» et «l'obligation» de «se défendre»

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a redit vendredi, lors d'une nouvelle visite à Tel-Aviv, qu'Israël avait «le droit» et «l'obligation» de se «défendre» pour s'assurer que l'attaque du 7 octobre ne puisse «plus jamais se reproduire».

«Nous restons convaincus qu'Israël a non seulement le droit, mais aussi l'obligation de se défendre et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le 7 octobre ne se reproduise plus jamais», a-t-il dit en allusion à l'attaque sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien, après une rencontre avec le président israélien Isaac Herzog.

7h09 | Le Premier ministre irlandais juge la réponse israélienne «proche de la vengeance»

7h03 | La situation en Cisjordanie «est alarmante et urgente», selon l'ONU

La situation en Cisjordanie occupée est «alarmante et urgente» selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, insistant notamment sur les violences de colons israéliens à l'encontre de la population palestinienne.

La situation en Cisjordanie occupée y compris Jérusalem-Est est «alarmante et urgente parmi les violations croissantes (des droits humains, NDLR) et de nature différente qui se poursuivent», a déclaré Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat lors d'une séance d'informations régulière de l'ONU à Genève.

6h55 | Le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 9227 morts à Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé vendredi que 9.227 personnes, dont 3.826 enfants, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël.

Selon le ministère, 2.405 femmes figurent aussi parmi ces morts recensés depuis le 7 octobre.

5h30 | Israël commence à renvoyer «des milliers» de travailleurs palestiniens vers la bande de Gaza

Israël commence à renvoyer «des milliers» de travailleurs palestiniens vers la bande de Gaza que l'armée israélienne bombarde sans relâche depuis plusieurs semaines, selon des journalistes de l'AFP sur place et un responsable palestinien.

5h25 | Six Palestiniens tués dans des raids israéliens en Cisjordanie

5h25 | Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël prend ses fonctions

Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, est arrivé vendredi pour prendre ses fonctions à ce poste resté vacant pendant plusieurs mois, au moment où la guerre entre Israël et le Hamas palestinien fait rage dans la bande de Gaza.

5h00 | L'ONU estime à 1,2 milliard de dollars (US) les besoins pour Gaza et la Cisjordanie

L'ONU estime les besoins en aide pour la population de Gaza et la Cisjordanie à 1,65 milliard de dollars (CA) jusqu'à fin 2023, a indiqué l'agence chargée de la coordination humanitaire (OCHA), dans un communiqué.