En provenance du Québec: 326 caisses de bière destinées à un mariage saisies en Ontario

Des invités à un mariage en Ontario devront sûrement commander autre chose que de la bière lors de la réception puisqu’un stock de 326 caisses de bière en provenance du Québec a été saisi par la police ontarienne pour possession illégale.

Un détachement de policiers avait été appelé à intervenir mercredi sur l’autoroute 401 pour une camionnette de location qui circulait dans la voie de desserte en raison d’un pneu éclaté, a rapporté le Ottawa Citizen.

À leur arrivée, ils ont retrouvé le véhicule continuant de rouler lentement. Le conducteur s’est alors arrêté en voyant les agents de la Police provinciale de l’Ontario.

C’est à ce moment-là que les policiers ont remarqué quatre caisses de bière sur le siège passager à côté du conducteur. Les caisses ne portaient que des inscriptions en français, donnant la puce à l’oreille aux agents concernant leur provenance.

Interrogé sur le transport de la bière depuis le Québec, le conducteur serait resté «évasif», a indiqué le média anglophone.

«Une nouvelle recherche d’alcool dans le véhicule a permis de découvrir que tout l’arrière de la camionnette était rempli de caisses de bière», est-il mentionné dans le rapport de police.

Une fois le véhicule déchargé, le compte final s’élevait à 326 caisses de 24 sortes de bière différentes.

Finalement, le conducteur a admis que l’alcool n’avait pas été acheté en Ontario et qu’il était destiné à un mariage, et non pour sa consommation personnelle.

Rappelons que l’alcool acheté au Québec et transporté dans une autre province doit être réservé à un usage personnel, au risque d’être saisi.

Le conducteur fait donc face à des accusations de possession illégale d’alcool, d’achat illégal d’alcool et d’utilisation d’un véhicule non sécuritaire.

