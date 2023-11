Entraves majeures à Montréal: circulation difficile à prévoir sur l’A-25 et des échangeurs

Une fois n’est pas coutume, les automobilistes du grand Montréal devront prendre en considération plusieurs fermetures de routes en raison de travaux au cours de cette fin de semaine, particulièrement sur l’A-25 et l’échangeur Saint-Pierre.

«Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible», a insisté Mobilité Montréal dans un communiqué transmis jeudi.

Voici les fermetures qui sont attendues dans le grand Montréal du 3 au 6 novembre:

AUTOROUTE 25 – De vendredi 23 h à lundi 5 h

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

À Montréal, fermeture complète de l’autoroute 25 en direction sud, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l’entrée en provenance de l’avenue Souligny.

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson.

Fermeture par défaut : à 22 h 30, l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est.

AVENUE SOULIGNY – De samedi 5 h à dimanche 5 h

À Montréal, fermeture complète de l’avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson.

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE – De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A-20 est (vers le centre-ville).

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue, demi-tour aux feux de circulation et boulevard Montréal-Toronto.

Risque de congestion dans l’axe du pont Mercier et de l’échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

À PRÉVOIR : du lundi 6 novembre à 5 h au vendredi 1er décembre à 23 h 59, en tout temps, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de la R-138 est à l’A 20 est.

ÉCHANGEUR R-132/R-138 – De vendredi 21 h à lundi 5 h

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

À Kahnawake, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance de Châteauguay) à la R-132 est (vers La Prairie).

Détour : via la bretelle pour le pont Honoré-Mercier (R-138 est) et demi-tour à la sortie 2 (rue Clément). Facultatif : en amont, via boulevard Industriel, A-30 est et A-730 ouest.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30 – De samedi 8 h à dimanche 22 h

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

À Boucherville, fermeture complète de la voie de desserte de l’A-20 en direction est, au niveau de l’échangeur.

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 80 (boulevard De Montarville / montée Montarville).

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-30 est

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA – De vendredi 19 h à dimanche 23 h 59

Une fermeture est prévue en provenance de l’autoroute Bonaventure vers le centre-ville entre les rues William et Wellington.