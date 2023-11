Grève du 6 novembre: quels services seront vraiment touchés?

Des milliers de travailleurs du secteur public en éducation et en santé représentés par le Front commun exerceront leur mandat de grève lors d’une mobilisation massive le lundi 6 novembre. Écoles, santé, sociétés d’État, quels services seront vraiment touchés? Tour d’horizon.

Services touchés

ÉCOLES DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC

Centre de services scolaire de Charlevoix:

Les services de garde seront fermés le matin et reprendront leur horaire habituel pour les élèves inscrits le midi et le soir.

Les préscolaires et primaires reprendront après l’heure du dîner, les élèves du secondaire reprendront entre 10 h 50 et 11 h 50 selon les écoles, et les élèves de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle reprendront les cours à 10 h 40.

Centre de services scolaire de la Capitale: les cours en présence et les services de garde seront fermés en avant-midi.

Centre de services scolaire des Découvreurs: les cours en présence et les services de garde seront fermés en avant-midi.

Centre de services scolaire de Portneuf: l’ensemble du personnel syndiqué du Centre de services scolaire de Portneuf exercera son droit de grève jusqu'à 10 h 30.

Aucune information n’a été transmise publiquement pour les commissions scolaires suivantes: Commission scolaire Central Québec, Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries et le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

ÉCOLES DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île: tous les cours et les services de garde et de dîner seront fermés en avant-midi. Les cours reprendront en après-midi. Le transport scolaire et le service de garde seront seulement offerts à la fin des classes.

Centre de services scolaire de Montréal: les cours, le transport scolaire et le service de garde ne seront offerts qu’en après-midi. Les formations aux adultes reprendront dès 11 h.

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys: les établissements scolaires accueilleront les élèves pour les cours réguliers de l’après-midi.

Centre de services scolaire de Laval: les cours et les services de garde sont suspendus seulement pour l’avant-midi. Le transport scolaire ne sera pas offert le matin.

Centre de services scolaire Marie-Victorin: les cours et le transport scolaire sont suspendus pour tout l’avant-midi, alors que les élèves sont attendus au cours de la période de dîner. En ce qui concerne les classes spécialisées et les centres de formation professionnelle, les élèves pourront revenir dès 10 h 45.

Centre de services scolaire des Patriotes: aucun transport scolaire ni service de garde ne seront offerts pour l’arrivée des élèves en matinée. La reprise des cours est prévue dès 11 h.

Les commissions scolaires anglophones – soit la Commission scolaire English-Montréal, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et la Commission scolaire Riverside n’ont aucun avis de grève affiché.

CÉGEPS

La grève se tiendra de minuit à midi pour les cours aux cégeps. Le retour en classes se fera progressivement selon chaque cégep.

SERVICES DE SANTÉ

Pour la santé, la grève aura lieu toute la journée, mais elle aura un impact limité en raison de la loi sur les services essentiels.

Ainsi, le personnel travaillera comme à son habitude pour offrir les soins de première ligne, incluant les urgences et les unités de soins intensifs de la province.

D’autres unités de soins verront cependant leur horaire quelque peu chamboulé, selon des barèmes établis par le Tribunal administratif du travail (TAT).

En moyenne, les membres des différents syndicats vont faire la grève pendant 1 h 30 à 4 h, selon leurs secteurs d'emplois.

SERVICES NON TOUCHÉS

SQDC

SAQ

Loto-Québec

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

Société des traversiers du Québec (STQ)

Revenu Québec

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)

Universités

Centres de la petite enfance (CPE)

D’autres grèves à venir

Pour rappel, le Front commun n’est pas le seul groupe à avoir décidé d’appliquer son mandat de grève en raison du manque d’avancements à la table de négociation avec Québec.

Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) seront ainsi en grève les 8 et 9 novembre prochains, après avoir rejeté à l’unanimité la dernière offre du gouvernement Legault. Il s’agit d’une première étape pour la FIQ, qui dispose d’un mandat de grève illimitée.

Jusqu’à 80 000 professionnelles en soins seront ainsi en grève, principalement des infirmières et infirmières auxiliaires. Comme pour la grève du 6 novembre, la loi sur les services essentiels et le TAT balisent le nombre d’heures de grève que pourra exercer chaque membre du syndicat.

Du côté des enseignants, les 65 000 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) – qui représentent des professeurs de Montréal, Québec et Gatineau – déclencheront une grève illimitée le 23 novembre prochain, si aucune entente n’est trouvée d’ici là avec Québec.