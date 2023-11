Hôpital Fleurimont à Sherbrooke: le centre mère-enfant aura du retard

Attendu depuis 2004, le centre mère-enfant de l'Hôpital Fleurimont à Sherbrooke sera livré un an plus tard que prévu. Le bâtiment devait au départ être livré en décembre 2023, et les patients auraient dû intégrer les nouvelles installations au printemps 2024. Ils pourront finalement y être accueillis en septembre 2025.

«Ça demande quand même beaucoup d’étapes à traverser et ça nous amène parfois à un calendrier de réalisation du bâtiment, à allonger le calendrier parce que les détails architecturaux et techniques demandent un peu plus de temps», a expliqué le président-directeur du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Stéphane Tremblay.

TVA NOUVELLES

La Société québécoise des infrastructures responsable de piloter le projet explique ce retard par un contexte défavorable. «Ces retards de livraison sont causés par un ensemble de facteurs. Un contexte de surchauffe du marché, jumelé à une pénurie de main d'œuvre dans l'industrie de la construction, ainsi que des difficultés d'approvisionnement de certains matériaux ou pièces d'équipement», a-t-elle expliqué par courriel.

Même lorsque le bâtiment sera prêt, il faudra attendre. «Ce n’est pas parce qu’on reçoit les clés du bâtiment que concrètement on est prêts à entrer dedans. Ça va prendre des semaines sinon des mois avant d’être capables d’entrer pour s’assurer qu’on le fasse de façon sécuritaire», a ajouté le Dr Tremblay.

En attendant, le comité des usagers assure qu'il ne faut qu'être patient. Le président n’était d’ailleurs pas surpris de cette annonce. «La surprise n’a pas été énorme dû à la complexité d’une telle construction. Alors, c’est sans grande surprise que nous avons accueilli la nouvelle, mais avec une certaine déception bien sûr», a souligné Claude Lemoine.

Le nouveau bâtiment, qui portera le nom de Pavillon Enfant Soleil, promet d'offrir des espaces plus chaleureux pour les enfants et les familles de l'Estrie. Ses coûts sont estimés à près de 350 millions $.

