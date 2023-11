Gaza: l'armée israélienne confirme avoir ciblé une ambulance, «utilisée» selon elle par le Hamas

L'armée israélienne a confirmé vendredi avoir visé une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza-ville, assurant qu'elle était «utilisée par une cellule terroriste du Hamas» contre lequel elle est en guerre dans le petit territoire palestinien depuis le 7 octobre.

Le gouvernement du Hamas a rapporté «des dizaines de morts et blessés» aux abords de cet établissement où se sont réfugiés des milliers de déplacés, tandis qu'un correspondant de l'AFP a vu plusieurs corps et des blessés à côté d'une ambulance endommagée après cette frappe, vendredi.

Des images de l'AFPTV montrent également des civils transportant des blessés au corps ensanglanté. D'autres gisent au sol, visiblement projetés par le souffle de l'explosion contre des voitures garées en bord de route.

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est dit «profondément choqué».

«Nous le redisons: les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours», a-t-il encore écrit sur X, anciennement Twitter.

La coordinatrice de l'humanitaire de l'ONU dans les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, s'est dite sur X «alarmée» car la frappe a visé «des patients qui allaient être évacués pour être en sécurité».

Selon le chef du service de presse du gouvernement du Hamas, la frappe a visé «un convoi d'ambulances qui s'apprêtait à transporter des blessés de l'hôpital al-Shifa» vers la frontière avec l'Égypte où, depuis plusieurs jours des dizaines de blessés palestiniens ont été hospitalisés.

Actuellement, selon le ministère de la Santé du Hamas, 16 des 35 hôpitaux de la bande de Gaza sont hors service, parce qu'ils ont été bombardés ou parce qu'ils n'ont plus de carburant pour faire fonctionner leurs générateurs.

Selon l'OMS, al-Shifa a actuellement un taux d'occupation des lits de 164%.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre avec l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien qui a fait, selon les autorités, plus de 1 400 morts, les bombardements israéliens incessants ont fait plus de 9 200 morts et de 23 500 blessés à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.

L'armée israélienne a accusé le 27 octobre le Hamas de «mener la guerre depuis les hôpitaux» de la bande de Gaza, ce que le mouvement islamiste a catégoriquement démenti.