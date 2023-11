Les travailleurs n’ont plus le «gros bout du bâton»

Près de 4 ans après le début de la pandémie, le rapport de force entre les employeurs et les travailleurs est en train de changer, notent deux experts.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», la présidente-directrice générale de Leaders de valeur groupe conseils inc., Céline Morellon, a souligné qu’on assistait à un rééquilibrage sur le marché de l’emploi.

Alors qu’au cours des dernières années, la main-d’œuvre était une denrée rare très recherchée par les entreprises, les patrons peuvent désormais se permettre d’être plus sélectifs dans leurs embauches et n’ont plus besoin d’offrir la lune pour attirer des travailleurs.

«Il y a comme eu une adaptation, une contraction au niveau de la demande. Ça paraît sur le terrain, définitivement», explique Mme Morellon.

«On a vu un déplacement des budgets, quand il y a eu la contraction de la pandémie, sur des projets qui permettaient une plus grande automatisation et étaient moins dépendants de certains emplois. Et malheureusement, on voit le contrecoup aujourd’hui», ajoute-t-elle.

De plus, la crainte d’une récession fait en sorte que plusieurs employeurs suppriment actuellement des postes par prévention.

De son côté, le président-directeur général et fondateur de Reelcruit, Ralph François, remarque lui aussi un changement de la tendance sur le marché de l’emploi.

«Non seulement on a des candidats qui nous sollicitent activement, alors qu’avant on courait après eux, et aujourd’hui on se retrouve avec un afflux de candidats par poste présenté. Ce sont des choses qu’on n’a pas vues depuis une quinzaine d’années. On peut voir plus de 200 candidats qui se présentent par poste», souligne-t-il.

M. François remarque également que les candidats démontrent une plus grande flexibilité face aux employeurs en raison de la compétition sur le marché du travail.

«Les candidats s’adaptent. On sent qu’ils approchent les postes avec beaucoup de moins de confiance», note-t-il.

