Pour réduire les pannes et les délais de branchement, Hydro-Québec dépensera jusqu’à 50 milliards $

L’année 2023 est parmi les pires des 15 dernières pour le nombre de pannes chez Hydro. Le nouveau patron Michael Sabia veut dépenser jusqu’à 50 G$ pour corriger la situation.

«Il y a trop de pannes, on ne communique pas assez avec nos clients et c’est trop compliqué d’interagir avec nous. Nous avons sous-investi dans la résilience de notre réseau et dans la qualité des services à nos clients. Il faut changer ça», a-t-il dit d’entrée de jeu aux journalistes qui étaient réunis au siège social d’Hydro-Québec pour le dévoilement du Plan d’action 2035 d’Hydro-Québec.

L’année 2023 a été parmi les pires des 15 dernières années en ce qui concerne les pannes d’électricité. De plus, les délais d’alimentation ont augmenté de presque 70% depuis 2019, selon la société d’État.

En conséquence, Hydro a reçu 1390 plaintes entre le 1er janvier et le 30 octobre 2023. L’année dernière fut pire, avec 1640 plaintes reçues pendant la même période.

4 à 5 G$ par année

Les cibles que se donne le nouveau patron d’Hydro-Québec sont ambitieuses, tout comme les moyens: des dépenses de 4 à 5 G$ par année d’ici 2035, pour un total entre 45 et 50 G$. Ces sommes serviront à assurer la pérennité du réseau électrique et à réduire le nombre de pannes de 35% d’ici 7 à 10 ans.

Hydro-Québec veut aussi réduire de 40% les délais de branchement et de raccordements de réseau. Un gros défi quand on sait que ces délais dépassent maintenant deux ans dans certains cas.

«Le volume de branchements qu’on a depuis la COVID est exceptionnel, mais ça devrait diminuer dans l’avenir. La demande diminue pour les mises en chantier dans certaines régions, alors ça se stabilise. On va donc s’attaquer à réduire les cas accumulés», explique Maxence Huard-Lefebvre d’Hydro-Québec.

«On doit faire mieux»

Enfin, la société d’État veut intensifier les travaux de maîtrise de la végétation (comme l’élagage et la coupe de branches ou arbres à risque) afin de faire passer de 40% à 30% les pannes qui y sont liées.

«On doit faire mieux. Nous avons sous-investi dans les dernières années et nous avons du rattrapage à faire. Aussi, ce doit être plus simple et facile pour nos clients de nous rejoindre et d’accéder à nos informations. Nous devons devenir une compagnie de service connue pour être fiable, simple et abordable. Ce sont les trois mots clés», a souligné M. Sabia.