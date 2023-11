Coupes majeures à TVA: «On veut une culture québécoise forte», affirme François Legault

Il est primordial «pour la cohésion de la nation» de trouver des solutions à la crise des médias, a affirmé le premier ministre François Legault, au lendemain de l’annonce de la coupe de 547 emplois à TVA.

«Quand on annonce presque le tiers des coupures chez TVA, ça a un impact», a souligné M. Legault lors d’une mêlée de presse à Montréal. «Si on veut une bonne démocratie, ça prend beaucoup de journalistes et beaucoup de sources d’information.»

Sans évoquer de mesures précises, le premier ministre a dit être déjà à l’œuvre avec le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, pour trouver des solutions aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les médias, comme la migration des revenus publicitaires vers les plateformes numériques et la diminution du nombre de personnes qui regarde la «télé traditionnelle».

Il s’est également dit préoccupé par la qualité de l’information en région, alors que les coupes à TVA sont un dur coup pour l’information régionale. «Au Québec, les enjeux sont très différents d’une région à l’autre. La décision prise hier touche beaucoup les régions», a laissé tomber le premier ministre.

«Il y a aussi toute la production d’émission, de culture québécoise de façon générale. Là-dessus j’ai déjà eu des discussions avec Mathieu Lacombe depuis des mois. On veut une culture québécoise qui est forte», a ajouté M. Legault, en expliquant que la production de contenus francophones est importante «pour la cohésion de la nation québécoise».

Puis, en insistant sur le fait qu’il n’est pas question «d’aider une entreprise en particulier», le premier ministre a affirmé que c’est la responsabilité du gouvernement de «regarder l’ensemble des problèmes».

«Je ne veux pas retarder les solutions en attendant après le fédéral», a-t-il dit, après avoir reconnu qu’une «partie de la télé relève d’Ottawa».

Enfin, le premier ministre a réitéré le fait que ses pensées sont avec les 547 personnes qui perdront leur emploi et leur famille.