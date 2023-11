Saviez-vous que votre alcool peut geler et se transformer en glaçon? Du moins, c’est ce que le fondateur d’Ufrost, Julien Michalk, a conçu avec sa nouvelle machine 100% québécoise qui descend jusqu’à moins 100 degrés Celsius avec du CO2 recyclé. Cette machine unique au monde lui permet de réaliser des petites bouchées d’alcool en glaçon, ainsi que des cocktails personnalisés.

TVA NOUVELLES

Malgré qu’on pourrait croire que l’alcool ne se gèle pas, c’est «un mythe, vos congélateurs ne sont tout simplement pas assez froids», explique Julien Michalk.

«Usoft est un service clé en main, mais qui peut être aussi complètement à la carte. On vient avec le personnel, les machines, les ingrédients», précise le fondateur, en ajoutant que les prix du service se situent entre 10 et 25 dollars par personne.

TVA NOUVELLES

La texture des glaçons alcoolisés est «100% unique». Ils peuvent avoir une texture plus molle, plus dure, plus onctueuse, dans le même style qu’un sorbet.

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus