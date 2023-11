Un pont temporaire pour réunir la Minganie

Le ministère des Transports installera un pont temporaire au-dessus de la rivière Sheldrake, sur la Côte-Nord, afin de permettre aux camions lourds de recommencer à enjamber le cours d’eau.

• À lire aussi: Pont Touzel sur la Côte-Nord: «C’est assez préoccupant», selon la préfète de la MRC

• À lire aussi: Côte-Nord: Alléger le pont Touzel pour assurer la sécurité

• À lire aussi: Fissure dans un pont : Québec dépense des millions

Depuis la découverte, en juin dernier, d’une fissure sur le pont Touzel – situé sur la route 138, à mi-chemin entre Sept-Îles et Havre-St-Pierre –, les camions doivent respecter des limites de charge.

Malgré des travaux de renforcement de la structure, les contraintes sont maintenues. Des tests de charges ont été effectués et le pont, bien qu’il soit sécuritaire, n’a plus la capacité portante nécessaire.

En attendant le projet de relocalisation de la route 138 dans le secteur de Sheldrake, le MTQ doit trouver une solution.

Ce pont temporaire pourrait être fabriqué en usine ou sur place. Les deux concepts différents sont étudiés et, dans les deux cas, l’infrastructure pourrait être mise en place d’ici un ou deux ans.

«Dans les deux cas, on n’a toujours pas la confirmation de l’échéancier de travail excepté que les travaux pourraient débuter à l’été prochain ou sur une période de 12 à 18 mois, ce qui veut dire qu’on n’a toujours pas la confirmation qu’à l’été prochain, nous aurions une nouvelle infrastructure ce qui sème un peu d’incertitude et d’inquiétude encore», a commenté la préfète de la Minganie, Meggie Richard.

Celle-ci s’inquiète parce que les restrictions de charges entraînent des conséquences économiques. Des industries ont besoin de faire livrer de lourdes charges pour réaliser certains projets. Le pont Touzel étant le seul moyen routier d’accéder en Minganie, ils doivent se tourner vers le transport maritime. De plus, le ministère des Transports a créé une grande déception quand il a évoqué les délais de réalisation du projet de construction d’un pont permanent au-dessus de la rivière Sheldrake.

«On nous avait parlé de de peut-être 5 à 7 ans au début. Là, on parle de 8 ans alors que l’on sait qu’une réflexion avait déjà été amorcée il y a quelques années. De notre côté, on juge qu’il y a urgence même s’il y a une infrastructure temporaire. Ce que l’on souhaite, c’est une infrastructure permanente et fiable», a affirmé Mme Richard.

Dans le cadre de la planification de son projet, le ministère des Transports organise une rencontre avec les élus de Rivière-au-Tonnerre à la mi-novembre au sujet des options de relocalisation du pont et de la route 138.