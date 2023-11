Voie maritime du Saint-Laurent: les nouvelles conventions collectives entérinées à majorité

Après un débrayage de plus d’une semaine, les quelque 360 membres d’Unifor travaillant pour la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) ont entériné, jeudi soir, l’entente de principe intervenue en médiation.

Le groupe de l’entretien, des opérations et du personnel de bureau a voté à 85% en faveur des nouvelles conventions, et ce chiffre s’élève à 87% du côté des superviseurs et des ingénieurs, selon le syndicat affilié à la FTQ au Québec.

Selon les termes de l’entente désormais ratifiée, les salaires seront valorisés avec des augmentations annuelles de 5%, 4% et 4% rétroactivement au 1er avril 2023, et une prime d’engagement de 2000$.

«La ratification de ces ententes de principe est une victoire collective et le fruit d’une solidarité sans faille de la part des travailleurs et travailleuses de la Voie maritime», s’est félicité le directeur d’Unifor Québec, Daniel Cloutier, dans un communiqué.

La grève déclenchée le 22 octobre a connu un dénouement heureux après le retour à la table des négociations dans le cadre d’une médiation du fédéral, les offres patronales en matière salariale ayant été rejetées une première fois par le syndicat pancanadien Unifor.