Un cuisant revers pour conclure le voyage

Dans le cadre de son dernier affrontement dans son voyage de trois matchs dans l’ouest du continent, le Canadien de Montréal s’est incliné 6 à 3 face aux Blues de St. Louis au Enterprise Center, samedi soir.

Dans la défaite, le jeune attaquant du Canadien (5-4-2) Juraj Slafkovsky a inscrit son premier but de la saison. Tandis que les hommes de Martin St-Louis évoluaient avec l’avantage d’un homme en première période, Juraj Slafkovsky a reçu la passe d’Alex Newhook avant de déjouer Joel Hofer dans la partie supérieure.

Le numéro 20 du Tricolore était d’ailleurs jumelé à Nick Suzuki et Cole Caufield en l’absence de Rafaël Harvey-Pinard.

Le CH s’est tiré plusieurs balles dans le pied tout au long du match, notamment sur le troisième but des Blues. Christian Dvorak, qui jouait son premier match de la saison, a effectué un revirement en zone offensive. Quelques secondes plus tard, la rondelle se retrouvait dans le filet de Samuel Montembeault.

Ce dernier effectuait un cinquième départ depuis le début de la campagne. Il a cédé à cinq reprises sur les 34 lancers auxquels il a fait face.

Brendan Gallagher et Cole Caufield ont été les autres buteurs pour le Canadien. Le premier nommé a désormais quatre points à ses deux derniers matchs. Son compagnon de trio Sean Monahan a une fois de plus inscrit son nom à la feuille de pointage et est au deuxième rang des pointeurs chez le CH avec 10 points.

Quant aux Blues (5-4-1), Jordan Kyrou, Robert Thomas, Brandon Saad, Alexey Toropchenko, Brayden Schenn et Kaseperi Kapanen ont fait scintiller la lumière rouge.

Le Tricolore affrontera le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell, mardi.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

18:30 - BUT MTL 6-3 Nick Suzuki redirige habilement le tir de Cole Caufield dans le but et marque son troisième de la saison. Mike Matheson obtient également une aide.

16:00 - BUT STL 6-2 Kasperi Kapanen marque dans un filet désert. Son deuxième de la saison porte le coup de grâce à Montréal.

05:53 - BUT STL 5-2 Jordan Kyrou fait tout le travail pour Brayden Schenn. Ce dernier marque son premier de la saison et procure une avance de trois buts aux Blues.

02:47 - BUT STL 4-2 En désavantage numérique, Alexey Toropchenko s'échappe et marque un superbe but. Son premier de la saison redonne une avance de deux buts aux Blues.

01:10 - Jordan Kyrou écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

14:48 - BUT MTL 3-2 Brendan Gallagher profite de la circulation devant le filet pour marquer son quatrième de la saison. Sean Monahan obtient une aide. L'écart est réduit à un but.

13:03 - BUT STL 3-1 Brandon Saad touche la cible à l'aide d'un tir parfait. Son troisième de la saison procure une avance de deux buts aux Blues.

06:41 - Samuel Blais écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

16:36 - BUT STL 2-1 Le tir de Robert Thomas a raison de Samuel Montembeault. Son quatrième de la saison permet aux Blues de reprendre les devants.

06:37 - Tyler Tucker écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

04:01 - BUT MTL 1-1 Juraj Slafkovsky touche la cible grâce à une superbe manoeuvre sur le jeu de puissance. Son premier de la saison permet à Montréal de créer l'égalité. Alex Newhook et Brendan Gallagher obtiennent les aides.

02:50 - Kevin Hayes écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

01:22 - BUT STL 1-0 Jordan Kyrou accepte la passe de Brayden Schenn et déjoue Samuel Montembeault. Son deuxième de la saison permet aux Blues d'ouvrir la marque.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Samuel Montembeault Fiche: 2-1-1 / Moyenne de buts alloués: 2,91 / Taux d’efficacité: 90.5%

Joel Hofer Fiche: 1-1-0 / Moyenne de buts alloués: 3,01 / Taux d’efficacité: 91,3%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis