Attaque-surprise du Hamas: un bébé retrouvé dans un four

L’attaque-surprise menée par le Hamas le 7 octobre continue de bouleverser les secouristes qui sont intervenus sur les lieux de massacres, alors qu’un bébé aurait été retrouvé dans un four, en Israël.

• À lire aussi: EN DIRECT | Israël-Hamas: 29e jour de guerre

• À lire aussi: Gros dégâts au bureau de l'AFP à Gaza, Israël dit avoir frappé «à proximité»

• À lire aussi: Évacuation des Canadiens coincés à Gaza dès dimanche?

Après la reprise du kibboutz de Beeri par l’armée israélienne, les secouristes de Zaka ont été confrontés à l’horreur.

L’un d’entre eux témoigne avoir vu un bébé dans un four et les corps de parents au sol, ensanglantés.

Écoutez le commentaire de Richard Martineau via QUB radio :

«Dans une maison se trouvait le corps de parents, tués de manière particulièrement atroce. Et dans le four de la cuisine se trouvait le corps d’un bébé. Les terroristes l’avaient fait cuire vivant. Son corps était tout gonflé et un élément du four s’était greffé à sa peau», raconte-t-il avec émoi en entrevue à la chaine i24News.

Ce n’est plus une rumeur, c’est désormais officiel :



Asher Moskowitz, secouriste volontaire au sein de l’organisation Zaka qui est chargée d’identifier les corps, confirme que "les terroristes du #Hamas ont mis un bébé dans le four de la cuisine et l'ont fait cuire vivant" lors… pic.twitter.com/IZviv2cMnN — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) November 1, 2023

Asher Moskowitz, qui avait la charge d’identifier les corps, a eu la tâche difficile de se promener de maison en maison à la suite des massacres.

Ce dernier ajoute que le bambin était en vie lorsqu’il a été mis dans le four du domicile.

Un porte-parole de l’armée israélienne a également confirmé avoir eu des preuves du crime.

En état de choc, plusieurs députés du parlement israélien qui ont visionné les images des atrocités ont quitté les lieux avant la fin de la diffusion.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël depuis le 7 octobre, tandis que le bilan provisoire côté palestinien s’établit à plus de 9300 morts.