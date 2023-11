Birmanie: des groupes armés poursuivent leur offensive dans le nord

L’alliance armée de groupes ethniques minoritaires, à l’origine d’une offensive en cours dans le nord de la Birmanie frontalier avec la Chine, s’est emparée de plusieurs postes militaires samedi, selon les médias locaux.

Cette semaine, les combats se sont intensifiés dans de vastes zones du nord de l'État shan, près de la frontière chinoise, forçant plus de 23 000 personnes à quitter leurs foyers, d'après l'ONU.

L'Armée de l'alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA), l'Armée de libération nationale Ta'ang (TNLA) et l'Armée de l'Arakan (AA) affirment s'être emparées de dizaines d'avant-postes et de quatre villes et avoir bloqué d'importantes routes commerciales vers la Chine.

Selon les médias locaux, les combattants de la TNLA ont pris, samedi, le contrôle de deux avant-postes tenus par des milices prorégimes près de Lashio, la plus grande ville du nord de l'État shan.

Le MNDAA a déclaré s'être emparé de trois avant-postes militaires plus à l'est.

La junte n'a pas encore commenté les affrontements de samedi, mais jeudi, un porte-parole a qualifié de «propagande» les affirmations selon lesquelles les groupes armés s'étaient emparés de plusieurs villes de l'État shan.

Des journalistes de l'AFP ont été arrêtés, samedi, dans la province chinoise du Yunnan, à un barrage de police situé à une cinquantaine de kilomètres du poste-frontière de Chinshwehaw, dont l'armée birmane a reconnu mercredi avoir perdu le contrôle.

Plus d'une dizaine de groupes ethniques opèrent en Birmanie, notamment dans les régions frontalières, demandant plus d'autonomie politique, le contrôle d'une partie des richesses naturelles du pays ou de lucratifs trafics.

Certains d'entre eux ont formé et équipé les groupes armés composés d'opposants politiques qui ont essaimé dans le pays après le coup d'État de 2021 et la répression qui a suivi.