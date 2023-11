Comment préparer le système immunitaire de votre enfant en vue de l'hiver

L'hiver est de retour ! Les mois les plus froids sont souvent synonymes de toux et de rhumes, entre autres, ce qui signifie qu'il est temps de commencer à préparer le système immunitaire de vos enfants. Lucy Upton, nutritionniste pour enfants chez Biotiful Gut Health, la plus grande marque de kéfir du Royaume-Uni, a partagé ses conseils pour renforcer l'immunité de votre enfant pendant l'hiver.

Priorité à la santé intestinale de votre enfant

La santé intestinale est essentielle pour lutter contre les maladies.

« Avec plus de 70% des cellules immunitaires présentes dans l'intestin, il s'agit vraiment de la première ligne de défense de l'enfant cet hiver, explique Lucy Upton. Nourrissez la communauté de microbes dans l'intestin de votre enfant en incluant beaucoup d'aliments préférés, y compris des fibres végétales (fruits, légumes, haricots, noix et graines) et des aliments fermentés. »

La supplémentation est essentielle

Les vitamines telles que la vitamine D sont importantes pour un système immunitaire sain.

« La vitamine D est essentielle au fonctionnement du système immunitaire. Il est recommandé que tous les enfants soient supplémentés en vitamine D (400 à 800 UI/jour de 0 à 18 ans) pendant les mois d'hiver, à l'exception des jeunes enfants qui consomment plus de 500 ml de lait maternisé par jour, explique la nutritionniste. Vous pouvez également inclure certains aliments contenant de la vitamine D, notamment les poissons gras, les aliments enrichis et les champignons. »

Prendre l'air

Si votre enfant passe tout son temps à l'intérieur, il est plus probable qu'il tombe malade, car il n'est pas souvent exposé aux micro-organismes. Lucy Upton recommande de « les laisser faire des pâtés de boue, même si cela implique d'ajouter quelques couches supplémentaires. L'exposition aux micro-organismes à l'extérieur est essentielle pour favoriser la santé de l'intestin et de l'immunité ».

Encourager l'activité

L'activité physique est un moyen efficace d'améliorer la santé générale de votre enfant.

« Il est bien connu que l'activité physique contribue à de nombreux aspects de la santé des enfants, mais la recherche a également montré que l'activité physique régulière (y compris le jeu actif) peut être associée à un nombre réduit d'infections et de maladies pendant l'enfance », explique Lucy Upton.

Respecter l'heure du coucher

Le sommeil est essentiel pour soutenir votre système immunitaire.

« Le sommeil est la pierre angulaire d'une immunité optimale, et pendant le sommeil, le système immunitaire libère des cellules qui peuvent aider à combattre la maladie, déclare Lucy Upton. Les enfants qui peinent à avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité sont plus susceptibles d'être victimes d'infections. »