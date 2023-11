Kim Kardashian: Skims nommé partenaire officiel de sous-vêtements de la NBA

La marque de Kim Kardashian, Skims, a été nommée partenaire officiel de la National Basketball Association (NBA).

Lundi, la vedette de The Kardashian a annoncé que sa marque de sous-vêtements, Skims, avait été nommée «partenaire officiel de sous-vêtements» de la NBA, de la Women's National Basketball Association (WNBA) et de l'USA Basketball.

Dans un communiqué publié par la NBA cette semaine, la fondatrice de la marque a déclaré : «Je suis incroyablement fière du partenariat de SKIMS avec la NBA, car il reflète l'influence croissante de SKIMS sur la culture. Ensemble, SKIMS et la NBA connecteront des personnes de tous horizons à travers la mode, le sport et le talent, et j'ai hâte de voir ce partenariat prospérer.»

Ce n'est pas la première collaboration de la marque avec une équipe sportive. En 2021, Skims a été responsable de la conception des sous-vêtements, pyjamas et vêtements de détente officiels de l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo.

De plus, la nouvelle du partenariat intervient quelques jours après le premier lancement de sous-vêtements pour hommes de Skims. La campagne mettait en vedette le joueur de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, entre autres athlètes.

Concernant la collaboration, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a promis «des expériences uniques, de nouvelles offres et des produits haut de gamme».

Kim Kardashian a fondé Skims en tant que marque de sous-vêtements gainants en 2019, mais elle s'est depuis étendue aux sous-vêtements et aux vêtements de détente.