Le plan d’Hydro-Québec «ne fait pas la job du tout!»

L’ambitieux plan d’action présenté par le président-directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, ne tient pas la route, soutient l’analyste du Regroupement des organismes environnementaux en énergie Jean-Pierre Finet.

«Ce n’est pas un bon plan pour décarboner le Québec. Ça ne fait pas la job du tout!», a-t-il déclaré, en entrevue à LCN.

«Ce n’est pas viable et ce n‘est pas logique, d’autant plus qu’on ne sait même pas comment on va financer ce plan-là, puisque M. Legault a décidé de limiter les hausses de tarifs résidentiels à 3%. Rien ne se perd, rien ne se crée», a-t-il ajouté.

Selon M. Finet, Hydro-Québec a mal identifié les besoins de la province; de plus, l’objectif de hausse de production est déraisonnable.

«De penser qu’on peut, en plus, faire du développement industriel de l’ampleur qu’on a vu ces derniers temps, c’est complètement illusoire. Il faut faire des choix», soutient Jean-Pierre Finet.

Le plan de Michael Sabia inquiète l’analyste du Regroupement des organismes environnementaux en énergie.

«Ce n’est pas un buffet à volonté, le Québec, pour les entreprises et pour venir arracher toutes les ressources naturelles qu’on a et même implanter du nucléaire à gauche et à droite. Il faut qu’on ait le contrôle de ça», clame-t-il.

Ce dernier craint la volonté du PDG d’Hydro-Québec de briser le monopole de la société d’État.

«On ne sera plus maîtres chez nous. Ça va être le Far West énergétique si on les laisse faire», déplore M. Finet.

