Voici tout ce qu’il faut savoir du nouveau film sur l'univers des Marvel

Quatre ans après Capitaine Marvel, Brie Larson effectue son grand retour dans l’univers cinématographique de Marvel (UCM). Mais elle n’est pas seule. Dans Les Marvel, elle est rejointe par Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Kamala Khan (Iman Vellani).

Dans Les Marvel, Carol Danvers (Brie Larson) subit les conséquences inattendues de la déstabilisation de l’univers. En effet, lorsqu’elle enquête, en tant que Capitaine Marvel, sur un trou de ver lié à un révolutionnaire kree, ses pouvoirs s’entremêlent avec ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, et de la nièce de Carol, Monica Rambeau. Les trois femmes vont donc s’allier, faire équipe et apprendre à travailler ensemble afin de sauver l’univers.

Photo de Laura Radford fournie par Marvel

Le scénario, signé par la réalisatrice Nia DaCosta ainsi que par Megan McDonnell (WandaVision) et Elissa Karasik, se devait donc d’être «amusant et divertissant» selon les mots de la cinéaste lors du tournage de ce long métrage à gros budget. «Les trois héroïnes changent de place les unes avec les autres, c’est donc un peu chaotique et désordonné et je voulais que cette situation se reflète dans leur attitude. Car l’humour de Capitaine Marvel est différent de celui de Miss Marvel, l’une étant une femme de 63 ans dans le corps d’une trentenaire et l’autre une adolescente de 16 ans du New Jersey qui passe du temps avec son idole. Je voulais vraiment que tous ces aspects soient inclus, la relation entre les trois femmes était primordiale pour moi.»

Les personnages...

Outre les trois héroïnes aux pouvoirs surhumains, Les Marvel met en scène une galerie de personnages dont certains sont d’ailleurs bien connus des amateurs de films du genre.

– Nick Fury. Incarné par Samuel L. Jackson, l’ancien directeur du SHIELD travaille désormais à SABER, une station spatiale qui sert de point de contact extraterrestre ainsi que de défense aux menaces liées à un univers en pleine expansion.

Photo de Laura Radford fournie par Marvel

– Dar-Benn. L’actrice Zawe Ashton devient la cheffe Dar-Benn, leader des Krees qui tente de sauver Hala, la planète des Krees. Elle lutte également pour que les siens aient une juste place dans l’univers.

– L’empereur Dro’ge. Gary Lewis se transforme en chef des Skrulls dont l’existence est menacée une fois de plus par les Krees.

– Le prince Yan. C’est Seo-Jun Park qui prête ses traits au souverain de la planète Aladna, l’homme étant un ami de Carol Danvers.

– Muneeba, Yusuf et Aamir Khan. La mère de Kamala est jouée par Zenobia Shroff tandis que son père est incarné par Mohan Kapur et son frère par Saagar Shaikh.

Photo de Laura Radford fournie par Marvel

Les Marvel en quelques chiffres...

Comme pour tous les films de superhéros, les chiffres donnent rapidement le vertige! En voici quelques-uns liés au tournage qui s’est amorcé en juillet 2021 en Angleterre...

– 54: le nombre de décors séparés construits pour Les Marvel sur huit plateaux. Ceux-ci incluent cinq planètes, une station spatiale, cinq vaisseaux, deux navettes d’évacuation, deux modules d’évacuation, un ascenseur spatial, un Cessna et... trois maisons.

– 1: le nombre de parcours de golf utilisés dans le film. C’est le parcours des studios britanniques de Longcross qui a servi de lieu de construction du plateau de la maison de Maria Rambeau que l’on voit dans Capitaine Marvel. La maison a d’ailleurs été reconstruite de façon identique afin que les fans ne voient aucune différence.

– 1000: l’équipe de la costumière Lindsay Pugh a créé plus de 1000 costumes pour le film, incluant tous les vêtements des personnages secondaires et des figurants.

Les Marvel»: un box-office qui ne s’annonce pas fort

Kevin Feige le sait bien, l’heure de gloire de l’UCM est passée. Cette année, les recettes des Marvel/Disney n’ont pas été à la hauteur des attentes et personne ne s’attend à ce que Les Marvel fasse aussi bien que Capitaine Marvel qui avait engrangé 1,1 G$ en 2019. Et le patron de Marvel sait aussi que la grève des acteurs, qui a empêché Brie Larson et les autres actrices de promouvoir ce nouveau film de superhéros, n’améliorera pas une situation déjà sombre.

La phase 5 de l’UCM s’est ouverte en février dernier avec Ant-Man et la Guêpe: Quantumania dont les recettes n’ont été que de 476,1 M$ US (pour un budget, hors promotion, de 200 M$ US). Certes, Les gardiens de la galaxie, volume 3 a rapporté 845 M$ US, des revenus attribuables au fait qu’il s’agissait du dernier de la série imaginée par James Gunn, aujourd’hui grand patron de la franchise DC chez les studios Warner.

Du côté de la télévision et de l’UCM, Ms Marvel qui se concentre sur le personnage de Kamala Khan est la série Marvel la moins regardée sur Disney+ selon les chiffres de Neilsen compilés par Statista (Loki dominant, de loin, le palmarès) avec 780 000 spectateurs. Et les fans de WandaVision, série regardée par 1,6 million d’abonnés à D+, qui connaissent donc Monica Rambeau et ses pouvoirs, ne pèseront pas sur le box-office de Les Marvel de manière significative.

Photo de Laura Radford fournie par Marvel

Autre source d’inquiétude, les premières préventes de billets en ligne. Les Marvel n’a généré que très peu d’enthousiasme, les ventes se situant 42% en dessous de celles de Éternels, superproduction aux recettes mondiales faméliques de 402,1 M$ en 2021.

Les analystes ne parient pas sur les chiffres de Les Marvel. Mais ce qui se dit dans les couloirs est clair, ce 33e film de l’UCM risque de ne pas dépasser les 500 M$ US de recettes.

Brie Larson et la haine en ligne

En 2019, Capitaine Marvel est devenu le tout premier Marvel à mettre en vedette une femme comme personnage principal. Mais dès l’annonce du choix de Brie Larson – gagnante d’un Oscar, faut-il le rappeler –, les internautes se sont défoulés grâce à l’anonymat des réseaux sociaux et des forums.

La situation est devenue assez grave pour que Samuel L. Jackson, qui reprend son rôle de Nick Fury dans Les Marvel, pousse un coup de gueule. Interrogé par le magazine Rolling Stone, l’acteur a tenu à souligner qu’elle «ne laissera rien de tout cela la détruire». Il s’est ensuite demandé qui étaient les haters de Brie Larson: «ces mecs incels qui détestent les femmes fortes ou le fait qu’elle soit féministe, qu’elle ait une opinion et qu’elle l’exprime?».

Les Marvel déboule sur les écrans de la province dès le 10 novembre.