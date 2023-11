Météo au Québec: «Une belle fin de semaine» pour se préparer au changement d’heure

Les Québécois peuvent s’attendre à un week-end doux et sans précipitations, en plus de profiter d’une heure de plus pour dormir en raison du changement d’heure prévu dans la nuit de samedi à dimanche.

«On devrait avoir une fin de semaine assez tranquille, sans événement météorologique majeur», selon Brigitte Bourque, météorologue d’Environnement Canada.

Malgré l’absence d’événement majeur, une petite dépression météorologique aura traversé d’ouest en est le Québec dans la nuit de vendredi à samedi et elle devrait continuer jusqu’en fin de matinée, au plus tard, samedi.

«Aucune précipitation n’est prévue pour le restant de la fin de semaine, sauf des pluies intermittentes en Estrie dimanche», a rajouté la météorologue de l’institution gouvernementale.

Écoutez la chronique de Jean-François Baril sur le changement d’heure sur QUB radio:

Des températures confortables sont attendues sur l’ensemble du Québec: entre 10 et 7 degrés en Outaouais, dans la région de Montréal et en Estrie. Pour les régions plus au nord, à partir de Québec, la température devrait être dans les alentours des 6 à 3 degrés.

Le mercure devrait cependant chuter proche, ou en dessous, du zéro dans la nuit.

L’absence de précipitations majeures n’empêchera pas un certain bouleversement dans le quotidien des Québécois, car le changement d’heure, qui reculera l’aiguille d’une heure, aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Le changement arrivera à 2h00 dimanche matin, donnant à tous une heure de plus pour profiter de la belle fin de semaine.