Mi-mandat: des dossiers chauds pour le maire de Québec

Les deux premières années du mandat de Bruno Marchand à la tête de la Ville de Québec ont été marquées par les projets de mobilité. Le tramway en premier lieu. Mais d’autres enjeux ont aussi fait les manchettes, comme l’itinérance, le logement, les changements climatiques et le financement des Villes. Voici un tour d’horizon de l’avancement des dossiers, à la mi-mandat.

Le tramway en phase critique

Le maire s’était engagé en campagne à réaliser le projet de tramway, mais a toujours dit «pas à n’importe quel prix». Il avait aussi promis d’y apporter 10 modifications. Il a convenu que celles de retirer les fils et de supprimer la plateforme n’ont pu être réalisées, mais assure avoir rempli les huit autres. Depuis quelques semaines, avec la valse-hésitation du gouvernement Legault, les sondages défavorables, l’explosion des coûts et l’annonce qu’aucun consortium ne déposera de proposition financière, le tramway est plus que jamais à la croisée des chemins. Le maire a réclamé une rencontre avec le gouvernement pour discuter rapidement de sa proposition de reprendre la maîtrise d’œuvre du projet à l’interne, pour un montant estimé de 8,4 milliards $. Sans l’appui de l’État québécois, le projet pourrait tomber à l’eau, même s’il a reçu l’aval de tous les partis à l’Assemblée nationale et de plusieurs acteurs économiques et institutionnels dans la capitale.

Pistes cyclables et rues piétonnes en accéléré

Le maire et son équipe ont pris le parti d’accélérer les investissements et les initiatives en transport actif, partout à travers la ville. Cela s’est notamment concrétisé dès les premières années du mandat, avec l’instauration d’une zone piétonne dans le Vieux-Québec pendant une partie de l’été 2023, de projets-pilotes de rues-écoles et de l’annonce d’une révolution dans la gestion des feux piétons pour améliorer la sécurité des marcheurs. Au chapitre des pistes cyclables, le maire Marchand a aussi appuyé sur l’accélérateur en planifiant les corridors Vélo cité, qui doivent permettre une circulation fluide pour le vélo utilitaire, été comme hiver. La voie cyclable sur le chemin Sainte-Foy a aussi beaucoup fait jaser et l’administration promet un bilan cet automne.

Populaires àVélo et Flexibus

Lancé par l’administration précédente, le service de vélo-partage àVélo a connu une popularité instantanée et a été largement bonifié par l’équipe du maire Bruno Marchand à sa deuxième année d’opération. De 10 stations et 100 vélos disponibles au départ, cantonnés au centre-ville, on est passé à 74 stations et 780 vélos en 2023, étalés sur le territoire. En banlieue, le transport à la demande Flexibus a été planifié par l’administration de Régis Labeaume, mais a été lancé sous Bruno Marchand. Il a été bonifié dès la première année et d’autres ajouts sont prévus. En tout, 227 000 déplacements ont été effectués depuis son lancement. Ces deux services opérés font partie du menu de mobilité que la Ville de Québec veut offrir aux usagers.

Peu de concret sur l’itinérance zéro

En campagne électorale, le candidat Bruno Marchand s’est engagé à atteindre l’itinérance zéro d’ici 2025. Depuis, le sujet a alimenté les discussions, mais sur le terrain, on a vu peu d’actions concrètes. L’administration Marchand a injecté 1 million $ dans une équipe qui s’occupera d’itinérance, mais sans intervenir directement auprès des itinérants. La question a surtout rebondi au niveau provincial, alors que M. Marchand a été nommé président du comité sur l’itinérance de l’Union des municipalités du Québec. Les maires se sont mobilisés pour obtenir du gouvernement plus de moyens. Cela s’est cristallisé dans un sommet sur l’itinérance, à Québec, où M. Marchand en a appelé à «la colère» pour changer les choses. Quelques semaines plus tard, le ministre Lionel Carmant a annoncé 2 millions $ de plus pour la Capitale-Nationale.

Plan ambitieux pour le logement

La mairie s’est donné l’objectif ambitieux de construire 80 000 logements d’ici 2040. Pour les trois prochaines années, 605 millions $ d’investissements municipaux et gouvernementaux sont prévus. La pénurie de logements frappe fort dans la capitale et la Ville a donc mis en place son «Plan de mise en œuvre accélérée 2023-2026 de la Vision de l’habitation» comprenant une vingtaine d’actions. Avec un taux d’inoccupation à 1,6% à Québec, la situation est intenable et l’objectif est donc de ramener le tout à 3% en 2040. L’opposition officielle estime quant à elle que la redevance que le maire veut imposer le long du tracé du tramway pourrait nuire à ces objectifs.

Bras de fer pour le financement des villes

Le maire de Québec s’est joint à la fronde des maires des grandes villes qui réclament plus de fonds pour faire face aux responsabilités qui leur incombent. Les élus estiment que leurs revenus sont insuffisants, dans le contexte des changements climatiques et des conséquences qu’ils subissent sur leur territoire. Ils réclament un pacte vert de 2 milliards $ par année pour les cinq prochaines années et une révision de la fiscalité des villes. La porte a été entrouverte par le premier ministre en 2022, mais récemment, elle a été refermée, alors que François Legault a indiqué que la marge de manœuvre du gouvernement était limitée. La ministre des Affaires municipales a laissé entendre que les maires devaient mieux gérer leur municipalité.

Taxe sur l’immatriculation pour le transport collectif

À Québec, il a longtemps été totalement exclu d’avoir recours à une taxe sur l’immatriculation pour financer le transport collectif. En octobre 2023, l’administration Marchand a rompu avec cette habitude, alors que la Ville a formulé une demande officielle au gouvernement pour utiliser cet outil afin de financer les activités de sa société de transport, cela dans un contexte où le déficit prévu en 2024 est de 30 millions $. Au début de l’année, Bruno Marchand tempérait en disant que cette option était seulement à l’étude. Maintenant que la demande est faite, le maire avise que ce n’est pas avant 2025 qu’il envisage de la mettre en place.

Un fonds pour les changements climatiques

La lutte aux changements climatiques est un thème cher à Bruno Marchand. Au premier budget entièrement concocté sous sa gouverne, à l’automne 2022, il a instauré un fonds vert qu’il veut doter de 15 millions $ par année, pour en arriver à 300 millions $ en 2028. Celui-ci servira à faire face aux soubresauts de dame Nature et à protéger les infrastructures municipales, qui peuvent être mises à mal par des épisodes météorologiques extrêmes.

Avancées sur le patrimoine, mais aussi des démolitions

L’administration Marchand a resserré la réglementation pour assurer la préservation du patrimoine et décourager les propriétaires de démolir des maisons qui ont une valeur historique. La Ville oblige les propriétaires à maintenir leur bâtiment en état et surtout pourra les obliger à reconstruire à l’identique un édifice démoli illégalement. Elle prévoit aussi l’imposition d’amendes salées. Malgré tout, sous Bruno Marchand, quelques maisons sont tout de même tombées sous le pic des démolisseurs ou seront démolies dans un proche avenir. En mai 2023, la maison du 45, avenue Sainte-Geneviève, dans le Vieux-Québec, a dû être démolie d’urgence en raison des risques qu’elle représentait. Le propriétaire de la maison Bignell, dans Sillery, a obtenu un permis de démolition après trois décennies où la demeure a été laissée à l’abandon.