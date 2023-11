Le Congrès national du Parti libéral du Canada (PLC) se tient ce week-end à Trois-Rivières sur fond de «grogne» au sein des membres, selon l’analyste politique Marc-André Leclerc.

De plus en plus de voix s’élèvent pour demander la démission de Justin Trudeau, alors qu’un ancien chef de cabinet de Jean Chrétien a fait une sortie publique cette semaine.

Les sondages ne sont pas favorables pour les troupes du premier ministre libéral et une usure du pouvoir s’installe.

«On sent une fatigue au sein des troupes libérales depuis un certain temps. On voit que les sondages ne sont pas très bons pour Justin Trudeau. Ça fait 37 sondages consécutifs, depuis le 28 mai dernier, que M. Trudeau est en deuxième position derrière les conservateurs», a fait savoir M. Leclerc.

Tandis qu’il amorce sa 9e année au pouvoir, Justin Trudeau doit jongler avec le moral à la baisse des députés et membres.

Des députés libéraux des provinces maritimes ont même voté du côté des troupes conservatrices pour mettre fin à la taxe sur le carbone, note-t-il.

Marc-André Leclerc remarque également le manque de leadership du politicien sur les dossiers internationaux, comme la crise diplomatique avec l’Inde et la guerre au Proche-Orient.

