Pakistan: l’armée déjoue une attaque revendiquée par des talibans pakistanais

Des hommes armés ont pris d’assaut, samedi, une base d’entraînement de l’armée de l’air pakistanaise dans le nord-ouest du Pakistan, endommageant trois aéronefs au sol, a annoncé l’armée, une attaque revendiquée par un groupe affilié aux talibans pakistanais.

L'attaque a eu lieu dans la ville de Mianwali de la province du Pendjab (nord-ouest), une région où les violences sont rares.

Au total, trois hommes ont été tués avant qu'ils ne pénètrent dans la base et trois autres ont été «coincés/isolés», selon un communiqué de l'armée.

Le Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP), nouveau groupe affilié aux talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a immédiatement revendiqué l'attaque.

Celle-ci intervient après que quatorze soldats pakistanais ont été tués, vendredi, lors d'une attaque contre un convoi militaire dans la province du Baloutchistan (sud).

Le même jour, l'explosion d'une bombe visant un fourgon de police a tué six civils et fait 21 blessés dans la province du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest).

«Grâce à la réaction rapide et efficace des troupes, l'attaque a été déjouée et contrecarrée, ce qui a permis d'assurer la sécurité du personnel et des biens», a précisé l'armée.

«Trois aéronefs déjà au sol et un réservoir de carburant» ont toutefois été endommagés, a-t-elle ajouté.

Depuis plusieurs mois, le Pakistan est confronté, en particulier depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, à une détérioration de la sécurité, notamment dans les régions frontalières de l'Afghanistan.

Islamabad estime que certaines de ces attaques sont planifiées depuis le sol afghan, ce que Kaboul dément.

Le TTP a multiplié les attaques, qui visent surtout les forces de sécurité, en particulier la police, après avoir renoncé en novembre 2022 à un cessez-le-feu fragile.